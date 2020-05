Feyenoord heeft naast de komst van Bryan Linssen gegrepen. De Rotterdammers slaagden er niet in om een akkoord te bereiken met de 29-jarige transfervrije aanvaller van Vitesse.

"Feyenoord gaf aan mij dolgraag te willen hebben. Maar het eerste voorstel duidde er eerder op dat ze mij alleen zagen als versterking voor de breedte van de selectie. Dat bod stond in geen verhouding tot ons gesprek", zegt Linssen dinsdag tegen De Gelderlander.

"Ik wil geen spelletjes spelen. Ik heb ook geen miljoen euro gevraagd. Maar na ons tegenbod kon het bod van Feyenoord nog fors omhoog. Dat vond ik vreemd. Ik kreeg zo nooit het topgevoel bij Feyenoord."

Volgens het kamp van Feyenoord liggen de zaken iets anders. "Jammer. Maar Bryan heeft natuurlijk het recht dit voorstel te weigeren. Niettemin vinden we dat wij er alles aan hebben gedaan", aldus technisch directeur Frank Arnesen tegen VI.

Linssen moest Sinisterra en Larsson vervangen

Feyenoord zag in Linssen een vervanger van de langdurig geblesseerde Luis Sinisterra en de vertrokken Sam Larsson. Advocaat posteerde in de laatste paar wedstrijden verdediger Ridgeciano Haps aan de linkerkant van de voorhoede.

Linssen heeft zijn laatste duel al gespeeld voor Vitesse omdat het seizoen acht speelrondes voor het einde is gestaakt door de coronacrisis. Hij kwam sinds de zomer van 2017 tot 113 officiële wedstrijden, waarin hij 47 doelpunten maakte en 20 assists leverde.

De Limburger droeg in het verleden ook het shirt van FC Groningen, Heracles Almelo, VVV-Venlo, MVV Maastricht en Fortuna Sittard. Hij liet in maart al weten dat hij niet van plan was om zijn contract te verlengen bij Vitesse.

Linssen richt zijn vizier na het afketsen van een overgang naar Feyenoord op een buitenlands avontuur. Hij heeft volgens De Gelderlander aanbiedingen op zak van clubs uit China en Dubai en staat ook in de concrete belangstelling van een club uit de Bundesliga.