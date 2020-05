Lieke Martens heeft dinsdag een training georganiseerd voor een aantal internationals van de Oranjevrouwen op de KNVB Campus in Zeist. De speelsters konden elkaar zodoende toch nog zien tijdens de coronacrisis.

"Ik zei tegen Sarina dat ik wel een beetje klaar was met al dat rennen. Ik kon mezelf niet meer vermaken. Dus ik vroeg of het niet een idee was om met alle speelsters die in het buitenland voetballen maar nu wel in Nederland zijn, in Zeist te verzamelen", zegt Martens in een video van de Oranjevrouwen.

Bondscoach Sarina Wiegman zag dat wel zitten. "Het is nu normaal gesproken niet de tijd om het Nederlands elftal bij elkaar te halen, maar het is leuk dat we het nu op deze manier zo toch kunnen doen. De meeste speelsters trainen vooral afzonderlijk in een park, op een veldje of in het bos."

Er waren in totaal negen speelsters aanwezig in Zeist, waaronder Shanice van de Sanden en Stefanie van der Gragt. Op de beelden is te zien dat de speelsters volgens het protocol 1,5 meter afstand van elkaar hielden en vooral trap- en passoefeningen uitvoerden.

Oranjevrouwen komen komende tijd niet in actie

De Oranjevouwen komen de komende tijd niet in actie vanwege de uitbraak van het coronavirus. De ploeg had volgende maand oefenwedstrijden moeten spelen tegen België en Noorwegen, maar die ontmoetingen werden afgelast en worden mogelijk aan het einde van het jaar ingehaald.

Nederland hoeft komende zomer ook niet in actie te komen op de Olympische Spelen in Tokio, want ook die werden met een jaar uitgesteld. De regerend Europees kampioen en vice-wereldkampioen debuteert op het grootste sportevenement ter wereld.

De Oranjevrouwen maken daardoor vooralsnog pas in september voor het eerst weer hun opwachting. De formatie neemt het dan in de EK-kwalificatie op tegen Rusland (18 september) en Kosovo (22 september) en kan zich dan plaatsen voor het EK van 2022 in Engeland.