De UEFA heeft spits Artem Besedin dinsdag definitief geschorst voor het gebruik van doping. De international van Oekraïne mag tot december 2020 geen wedstrijden spelen, maar kan dus in de zomer van volgend jaar gewoon tegen Oranje uitkomen.

Dynamo Kiev-aanvaller Besedin testte eind november na de Europa League-wedstrijd tegen Malmö FF positief op fonturacetam. Dat verboden middel wordt in Rusland naar verluidt gebruikt om astronauten en soldaten wakker te houden voor lange missies.

De ethische commissie van de UEFA besloot Besedin voor een jaar te schorsen, met ingang van 19 december 2019. Hij had tot dinsdag de tijd om in beroep te gaan bij sporttribunaal CAS, maar dat liet hij na. Daarom is de straf nu definitief.

Het is niet heel gek dat Besedin niet in beroep gaat, want er worden al enige tijd geen voetbalwedstrijden gespeeld vanwege de coronacrisis. Aangezien het EK van komende zomer naar 2021 is verplaatst, hoeft hij het Europese eindtoernooi ook niet te missen.

Het Nederlands elftal krijgt normaal gesproken dus gewoon te maken met Besedin. Oekraïne zit bij het EK in groep C met Oranje, Oostenrijk en een derde land dat zich nog via de play-offs moet zien te plaatsen.

De 24-jarige Besedin heeft twaalf interlands achter zijn naam staan voor Oekraïne. In november kwam de aanvaller nog tot scoren in het EK-kwalificatieduel met Servië.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.