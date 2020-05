ADO Den Haag gaat Aleksandar Rankovic aanstellen als trainer voor komend seizoen. De Serviër, die nu nog assistent-trainer bij Sparta Rotterdam is, begint in Den Haag aan zijn eerste klus als hoofdcoach.

ADO meldt nog niets over de komst van Rankovic, maar de oud-speler van de Eredivisie-club bevestigt wel dat hij de opvolger van Alan Pardew wordt. Ergens in de komende dagen wordt zijn aanstelling officieel.

"Ik kan niet ontkennen dat ik dit graag wilde", zegt Rankovic in gesprek met VI over zijn aanstelling bij ADO. "Ik ben ambitieus. Hoofdtrainer zijn in Nederland, het land waar ik opgevoed ben als trainer, is mijn droom."

De 41-jarige Rankovic is zeker geen onbekende voor ADO. Hij speelde van 2005 tot 2010 voor de Hagenaars en werkte er later als jeugdtrainer.

"Ik ken de club, de mentaliteit van de mensen en van de supporters. Ik denk dat het wel een voordeel is", vertelt Rankovic, die de afgelopen jaren assistent van Henk Fraser was bij Vitesse en Sparta.

Aleksandar Rankovic in 2006 als speler van ADO Den Haag. Hij speelde ook voor Vitesse. (Foto: Pro Shots)

ADO sprak ook met Steijn

Eind april werd bekend dat Pardew ADO al na enkele maanden ging verlaten. De Brit tekende in de winter voor een half jaar bij de club, die moest vrezen voor degradatie. Doordat het seizoen vanwege de coronacrisis niet werd afgemaakt, blijft ADO toch in de Eredivisie.

Rankovic moet ADO na een zwaar seizoen in rustiger vaarwater krijgen, nadat de club eerder interesse had in Maurice Steijn.

"Ik weet niet waarom Steijn het niet gedaan heeft, dat zijn mijn zaken niet", zegt Rankovic, die vorige week gebeld werd door ADO-directeur Mohammed Hamdi. "Ik ken Maurice, hij was assistent toen ik in Den Haag speelde en hij heeft me een berichtje gestuurd om me te feliciteren. Ik hoop dat hij ook een mooie club vindt."

Naar verluidt worden Michele Santoni en Richard Knopper de assistenten van Rankovic. Santoni was in het seizoen 2019/2019 trainer van Almere City en Knopper speelde van 2006 tot 2010 voor ADO en was toen ploeggenoot van Rankovic.