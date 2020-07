Met Wim Suurbier verliest het Nederlands voetbal misschien wel zijn beste rechtsback ooit. De Ajax-icoon overleed op 75-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding.

De geboren Eindhovenaar kende zijn grootste successen met Ajax, waarvoor hij in 1964 debuteerde. Hij maakte deel uit van de glorietijd van de Amsterdammers en won van 1971 tot en met 1973 drie keer op rij de Europacup I en in totaal zeven landstitels. Hij kwam tot liefst 509 wedstrijden voor de Amsterdammers. Alleen Sjaak Swart speelde er meer. Ook droeg hij zestig keer het shirt van Oranje.

Suurbier was niet alleen bekend om zijn spel binnen de lijnen. Ook buiten het veld was hij een markante verschijning, die de term kleedkamerhumor leek te hebben uitgevonden. Vooral met ploeggenoot Ruud Krol haalde hij de nodige fratsen uit. Het leverde het duo de bijnaam 'Snabbel en Babbel' op.

Als voetballer was Suurbier zeker niet de meest gepolijste speler van het stel. Hij was wél razendsnel en had de longen van een paard. Zoals wel meer vleugelverdedigers begon Suurbier zijn loopbaan als aanvaller, waar hij dankzij zijn snelheid altijd voor dreiging zorgde.

Jany van der Veen, de ontdekker van Johan Cruijff, zette hem in de jeugd echter rechtsback. Suurbier bleek een natuurtalent. "Het ging eigenlijk allemaal vanzelf. Ik had niet het idee dat ik met iets opzienbarends bezig was", zei Suurbier daar zelf over.

Suurbier (met zonnebril) in 1971 met de Europa Cup I, samen met Dick van Dijk, Velibor Vasovic en Johan Cruijff. (Foto: Nationaal archief)

Michels maakte van Suurbier moderne back

Pas onder Rinus Michels werd de 'draver' Suurbier een echte moderne rechtsback. Michels dwong hem slimmer te rennen en te werken aan zijn traptechniek. En dat kreeg hij keer op keer te horen, vertelde hij jaren later. "Soms dacht ik wel eens: Man hou je bek. Moet je alleen mij hebben? Maar ik moet zeggen, dat dát de grote kracht van Michels was. Hij ging net zo lang door met kankeren tot hij verbetering zag."

De lessen van Michels kwamen aan bij Suurbier, die met voorzetten regelmatig gevaarlijk werd. Een andere kwaliteit van Suurbier was dat hij spijkerhard kon zijn. Dat kwam vooral van pas in de halve finales van het WK 1974 tegen Brazilië, dat er alles aandeed om Oranje uit het spel te halen. Suurbier ging voorop in de strijd. "Ze schopten ons, en vooral Johan Cruijff", zei Johnny Rep daarover tegen De Telegraaf. "Maar wij hadden Wim."

Op het WK van 1978 speelde de toen 33-jarige Suurbier een bescheidenere rol. Hij werd na de eerste groepsfase uit de basis gehaald en mocht als invaller nog meedoen in de finale tegen thuisland Argentinië. Net als vier jaar eerder werd die finale verloren. "Twee tweede plekken op het WK tellen niet", vond hij.

De loopbaan van Suurbier, die een jaar eerder Ajax had verruild voor Schalke 04, belandde daarna wat in het slop. Hij speelde nog voor Metz, Sparta en een groot aantal clubs in de Verenigde Staten, maar voor Oranje kwam hij niet meer uit.

Geldproblemen na spelersloopbaan

Na zijn spelersloopbaan, die hij in 1983 beëindigde, werd het leven van Suurbier er niet gestructureerder op. Hij was inmiddels al enkele jaren gescheiden van zijn vrouw Maja en had geregeld geldproblemen. Suurbier liet zich wel vaker ontvallen niets om centen te geven. Hij liet bijvoorbeeld een lucratieve deal voor een biografie schieten, omdat hij de vuile was niet buiten wilde hangen.

De oud-verdediger belandde nog weleens bij oude teamgenoten of vrienden op de bank. Zo stond hij ooit in Barcelona bij Cruijff voor de deur, die hem met alle liefde opving. Want boven alles was de joviale Suurbier een allemansvriend, iemand waar je niet boos op kon worden en waar je graag een drankje mee dronk.

Cruijff regelde een baantje voor Suurbier bij Ajax Orlando, in zijn tweede vaderland Amerika, maar daar bleef hij niet lang. Wel keerde hij in 2010 terug bij Ajax, als scout. In die periode kreeg hij ook een hersenbloeding, waar hij goed van herstelde. Een nieuwe hersenbloeding, negen jaar later, is hem fataal geworden.

Wim Suurbier in februari 2020. (Foto: Pro Shots)