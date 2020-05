Meerdere Eredivisie-clubs kondigen dinsdag een tegemoetkomingsregeling aan voor supporters die gedupeerd zijn door de vroegtijdige beëindiging van het seizoen. Fans kunnen er ook voor kiezen om geen geld terug te vragen.

De Eredivisie-clubs waren de afgelopen weken met elkaar in gesprek over een goede algemene regeling voor supporters, al is het de vraag of ze allemaal dezelfde lijn volgen. Het gaat om seizoen- en clubkaarthouders en andere fans die al een ticket hadden gekocht voor wedstrijden die nu niet meer gespeeld worden.

De tegemoetkomingsregeling houdt in dat deze supporters (een deel van) het bedrag in een andere vorm uitgekeerd kunnen krijgen. Supporters van Feyenoord kunnen bijvoorbeeld kiezen voor korting op een seizoenskaart voor volgend seizoen of een voucher voor de fanshop of voor Droomparken.

PSV en AZ maken op de website niet bekend welke opties fans hebben, omdat die allemaal per mail worden geïnformeerd. Het gaat bij de clubs naar verluidt wel om een vergelijkbare regeling als bij Feyenoord. Er kan dus onder meer gekozen worden voor een voucher voor de fanshop of een tegoedbon.

Clubs vragen fans geen gebruik van regeling te maken

Vrijwel alle clubs benadrukken overigens dat ze het liefst zien dat de gedupeerde supporters géén geld terugvragen en de club zo financieel steunen. Door een gebrek aan Eredivisie-wedstrijden lopen de clubs in het betaalde voetbal veel inkomsten mis.

Ook Ajax informeert de supporters dinsdag per mail over een tegemoetkomingsregeling. Supportersvereniging Ajax Life roept de fans van de Amsterdammers op om daar geen gebruik van te maken als ze het geld kunnen missen.

De financiële klap voor de Eredivisie-clubs wordt mogelijk nóg zwaarder, want de kans is groot dat volgend seizoen veel wedstrijden niet met publiek kunnen worden gespeeld. Het kabinet wil massale publieksevenementen pas weer laten doorgaan als er een vaccin tegen het coronavirus is.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.