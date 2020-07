Wim Suurbier is zondag overleden. Het Ajax-icoon en zestigvoudig Oranje-international, die eind april werd getroffen door een hersenbloeding, is 75 jaar geworden.

Suurbier werd op 25 april bij hem thuis gevonden door zijn ex-vrouw. Hij lag sindsdien op de intensive care van het VUmc in Amsterdam.

Suurbier was een van de belangrijke spelers van Ajax in de glorietijd van de Amsterdammers in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Hij speelde tussen 1964 en 1977 509 officiële wedstrijden voor Ajax en won in die tijd onder meer drie keer de Europacup I, één keer het WK voor clubs en zeven keer de landstitel.

De markante rechtsback kwam tot zestig interlands voor het Nederlands elftal, waarmee hij op de 37e plaats van de eeuwige ranglijst staat. Hij deed in 1974 en in 1978 mee tijdens de verloren WK-finales tegen respectievelijk West-Duitsland (1-2) en Argentinië (1-3).

Suurbier beëindigde carrière op 42-jarige leeftijd

In 1977 verruilde Suurbier Ajax voor Schalke 04 en droeg nadien ook nog het shirt van FC Metz, Los Angeles Aztecs, Sparta Rotterdam, San Jose Earthquakes, Golden Bay Earthquakes en Tampa Bay Rowdies. Bij laatstgenoemde club beëindigde hij in 1987 pas op 42-jarige leeftijd zijn profcarrière.

Suurbier was ook al actief als trainer bij enkele Amerikaanse clubs waar hij nog als speler onder contract stond. In 2002 trad hij bij sc Heerenveen in dienst als assistent-coach, maar een jaar later vertrok hij bij de Friese club.

Ook fungeerde Suurbier tweemaal als rechterhand van coach René Meulensteen. In 1999 assisteerde hij Meulensteen bij Al-Ittihad in Qatar en in 2017 deed hij dat bij het Indiase Kerala Blasters, zijn laatste functie.