Danny Rose heeft zich maandagavond stevig uitgesproken tegen de plannen om de Premier League volgende maand te hervatten. De linksback van Tottenham Hotspur, die dit seizoen op huurbasis voor Newcastle United speelt, vindt voetbal op dit moment geen prioriteit.

"De regering zegt dat we het voetbal terug moeten laten keren omdat het een boost geeft aan de moraal in het land. Maar ik geef helemaal niks om de nationale moraal. Er staan levens op het spel", benadrukte Rose in een video op Instagram.

De clubs in Engeland gingen maandag met elkaar in gesprek over het Premier League-seizoen en bespraken meerdere scenario's, waaronder het beëindigen van de competitie. Het doel blijft echter om de competitie zo snel mogelijk (achter gesloten deuren) te hervatten.

De Premier League hoopt dat de eerste wedstrijden op 12 juni gespeeld kunnen worden. De clubs trainen alweer onder strikte voorwaarden, maar de Britse regering maakte maandagavond bekend dat er tot 1 juni sowieso geen topsport bedreven mag worden.

'Er zou niet eens over voetbal gesproken moeten worden'

Het voornemen om de competitie zo snel mogelijk te hervatten leidt tot ergernis bij Rose, die benadrukt dat er nog elke dag mensen overlijden aan de gevolgen van het COVID-19-virus. Het Verenigd Koninkrijk is na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land ter wereld, met meer dan 32.000 doden.

"Er zou niet eens over voetbal gesproken moeten worden tot het aantal bevestigde besmettingen en doden fors daalt. Ik hoorde ook op het nieuws dat er tot 1 juni sowieso geen topsport mogelijk is, maar ik luisterde er niet eens naar. Voetbal zou het laatste moeten zijn wat van belang is", aldus Rose.

De 29-voudig international van Engeland krijgt bijval van Raheem Sterling, die zich ook niet prettig voelt bij het idee om weer het veld op te stappen. "Als we weer gaan voetballen, moet het veilig zijn voor iedereen. Niet alleen voor de spelers, maar ook voor de scheidsrechters en de medische staf. Tot die tijd ben ik terughoudend."

