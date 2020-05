Ajax-icoon en oud-international van het Nederlands elftal Wim Suurbier is opgenomen op de intensive care in het VU medisch centrum in Amsterdam. De 75-jarige Brabander is op 25 april getroffen door een hersenbloeding, zo bevestigt maandag zijn familie aan De Telegraaf.

Suurbier werd eind vorige maand bij hem thuis gevonden door zijn ex-vrouw Maja Verkaart. Zij en Suurbiers dochter Melissa werden ongerust doordat hij zijn telefoon niet opnam en ook niet terug belde op een later moment.

"Wim en ik zijn altijd heel goede vrienden gebleven. We belden vaak met elkaar en als hij niet kon opnemen, omdat hij onderweg was, belde hij later altijd terug. Toen dat die dagen niet gebeurde, ben ik naar zijn flat gegaan, want ik had de sleutel. Daar aangekomen schrok ik me wezenloos", zegt Verkaart.

"Nadat ik 112 had gebeld, waren er binnen no-time twee ambulances en een politieauto. Vanwege het coronavirus mochten we in eerste instantie niet bij hem zijn, maar uiteindelijk konden we hem gelukkig wel zien. Wim bleek een hersenbloeding aan de rechterkant te hebben gehad. Of hij herstelt en hoe weten we nog niet."

Wim Suurbier (links) viert samen met zijn ploeggenoten bij Ajax het winnen van de KNVB-beker. (Foto: Pro Shots)

Suurbier maakte glorietijd van Ajax mee

Suurbier was een van de sterkhouders van Ajax in de glorietijd van de Amsterdammers in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Hij speelde tussen 1964 en 1977 392 officiële wedstrijden voor Ajax en won in die tijd onder meer drie keer de Europa Cup 1, een keer het WK voor clubs en zeven keer de landstitel.

De markante rechtsback kwam tot zestig interlands voor het Nederlands elftal, waarmee hij op de 37e plaats staat op de eeuwige ranglijst. Hij deed in 1974 en in 1978 mee tijdens de verloren WK-finale tegen respectievelijk West-Duitsland (1-2) en Argentinië (1-3).

Suurbier verruilde in 1977 Ajax voor Schalke 04 en droeg nadien ook nog het shirt van FC Metz, Los Angeles Aztecs, Sparta Rotterdam, San Jose Earthquakes, Golden Bay Eartgquakes en Tampa Bay Rowdies. Hij beëindigde bij laatstgenoemde club in 1987 op pas 42-jarige leeftijd zijn profcarrière.