FC Groningen heeft maandag harde maatregelen moeten nemen als gevolg van de coronacrisis. De Eredivisie-club ontsloeg onder meer elf medewerkers omdat er geen ruimte meer is voor hen in de organisatie.

Groningen meldt verder dat vijf openstaande vacatures niet worden ingevuld, dat er zeer kritisch wordt gekeken naar alle aflopende tijdelijke contracten en dat de club bij Euroborg NV, de eigenaar van het Hitachi Capital Mobility Stadion en het TopsportZorgCentrum, een verzoek heeft gedaan tot uitstel en afstel van de huur.

"Dit is een inktzwarte dag voor elf collega's. Aan medewerkers te moeten melden dat er geen plaats meer voor hen is binnen de organisatie in deze tijd is zeer pijnlijk. Het was voor veel mensen bij FC Groningen een zeer emotionele dag", zegt algemeen directeur Wouter Gudde op de website van de club.

"Als directie en management worden wij echter geacht beslissingen te nemen, die in het belang zijn van de continuïteit van de club. En in crisistijd weegt dit extra zwaar. Op dit moment is het overleven van de huidige crisis prioriteit nummer één, twee en drie voor heel FC Groningen."

Spelers, staf en directie leveren tijdelijk salaris in

De spelers, staf, directie en alle andere medewerkers van FC Groningen hebben zich bereid verklaard om tijdelijk een deel van hun salaris in te leveren om de club zo financieel te ondersteunen. Daarbovenop ziet de directie af van gerealiseerde bonussen, waarop zij recht hadden.

Het seizoen in de Eredivisie kan niet worden afgemaakt vanwege de uitbraak van het coronavirus. De clubs lopen daardoor veel inkomsten mis en dat kan oplopen tot tientallen miljoenen euro's als er ook het hele volgende seizoen achter gesloten deuren moet worden gespeeld.

"Doordat wij dit seizoen niet hebben kunnen afmaken en we volgend jaar rekening moeten houden met een economische terugval, verwachten wij op dit moment al een financiële schade te lijden van 5 miljoen euro. Komen daar komend seizoen wedstrijden bij zonder publiek, dan loopt dit bedrag per thuisduel met 400.000 euro op", schetst Gudde de situatie van FC Groningen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.