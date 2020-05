In Wit-Rusland, het enige Europese land waar de voetbalcompetitie in de afgelopen maanden gewoon is doorgegaan, zijn maandag dan toch twee wedstrijden afgelast door de coronacrisis.

Het gaat om de duels FC Minsk-Neman Grodno en Arsenal Dzersjinsk-Lokomotiv Gomel. Spelers van Minsk en van Lokomotiv Gomel hadden symptomen van COVID-19, waarop de Wit-Russische voetbalbond besloot beide confrontaties uit te stellen.

De overige duels op het hoogste niveau in Wit-Rusland gaan wel door. Er worden wel extra voorzorgsmaatregelen genomen. Zo moeten de supporters bij de ingang van het stadion hun temperatuur laten meten en moeten zij op de tribunes afstand van elkaar nemen.

De Wit-Russische voetbalbond weigerde in maart in tegenstelling tot in alle andere Europese landen tijdelijk te stoppen met voetballen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Er was al die tijd ook gewoon publiek welkom, maar dat bleef wel steeds meer in groten getale thuis.

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko, al sinds 1994 de hoogste baas in het land, ontkende in maart het bestaan van de coronacrisis. Hij instrueerde zijn landgenoten opvallend genoeg toen als volgt: "Drink veel wodka, ga naar de sauna en werk hard."

De cijfers wat betreft het coronavirus in Wit-Rusland zijn voor zover bekend wel minder ernstig dan in bijna alle andere Europese landen. Er zijn in dat land inmiddels 'slechts' 23.906 mensen besmet geraakt met COVID-19 en 135 personen zijn overleden aan de ziekte.

