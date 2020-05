Directeur betaald voetbal Eric Gudde van de KNVB heeft maandag gesproken met fractievoorzitter Klaas Dijkhoff van de VVD over de kritische blog van laatstgenoemde. Dijkhoff vond dat de Nederlandse voetbalbond en de clubs geen duidelijk plan hebben en te makkelijk uitgaan van overheidssteun tijdens de coronacrisis.

Dijkhoff schreef vrijdag op Facebook dat de KNVB en de clubs maar wat aanmodderen. "We zien elke week weer gesteggel over de korte termijn. Onenigheid over besluiten, bestuurlijke soaps, nabeschouwingen van bestuurlijke soaps en over en weer verwijten tussen clubs dat de ander niet solidair is", waren zijn woorden.

Gudde is het voor een groot deel eens met Dijkhoff. "Het was pijnlijk om te lezen, maar daar ga ik niet te moeilijk over doen. In vele opzichten sloeg hij de spijker op zijn kop. Ik heb het dan ook niet gezien als een aanval, maar als een handreiking. Wij vinden ook dat we als sector zoveel mogelijk zelf moeten doen", reageert hij tegen VI.

"Met dat totaalplan zijn we volop bezig. Uiteindelijk zal er onderaan de streep misschien nog een bedrag overblijven dat we zelf niet kunnen oplossen en waarvoor we bij de overheid terecht komen. Ik snap dat dit qua imago moeilijk is, omdat het beeld is dat in het voetbal veel mensen rondlopen die veel verdienen, maar feit is ook dat in de Eerste Divisie veel spelers niet eens een modaal salaris hebben. Na ons gesprek snapte Dijkhoff de bedoelde richting beter en ziet hij meer realisme terug."

KNVB wil plan snel voorleggen aan minister

De KNVB wil het plan voor overheidssteun snel voorleggen aan minister Martin van Rijn voor Medische Zorg en Sport. De bond maakt zich grote zorgen over de bedrijfstak betaald voetbal en vreest dat het niet afmaken van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie de clubs in totaal 400 miljoen euro kost.

"Duizenden mensen verdienen direct of indirect hun inkomen in het betaalde voetbal, terwijl miljoenen mensen naar de wedstrijden kijken en het 1,3 miljard euro bijdraagt aan het bbp", zei een woordvoerder van de KNVB zaterdag in gesprek met NU.nl.

De KNVB gaat binnenkort ook weer om de tafel met de clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie om te praten over een noodfonds. AZ stelde voor dat de clubs die volgend seizoen Europees voetbal spelen een deel van de premies afstaan, maar dat zou niet iedereen zien zitten.

