De spelers, technische staf en directie van Ajax leveren tijdelijk een deel van hun salaris in. Zij doen dit om de club in financieel opzicht te helpen gedurende de coronacrisis.

"Wij zijn solidair. De club loopt in deze zware tijd hoe dan ook vele miljoenen mis. Daarover hebben we gesprekken gevoerd. Wij vinden het als spelersgroep vanzelfsprekend ook een bijdrage te leveren", zegt Daley Blind maandag namens de spelersraad tegen verschillende Nederlandse media.

Ajax doet geen mededelingen over hoeveel de spelers, technische staf en directie precies afstaan. Volgens De Telegraaf wordt op dit moment verder uitgewerkt of het alleen een percentage over de maanden maart, april, mei en juni betreft of dat het geldt tot er weer publiek welkom is bij de wedstrijden.

Het besluit bij Ajax sluit aan op het eerdere advies van werkgeversorganisatie FBO, spelersvakbonden VVCS en ProProf en de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV). Zij adviseerden een collectieve salarisverlaging, waarbij het voor de top van de Eredivisie zou gaan om 20 procent.

Clubs lopen veel inkomsten mis

Nicolás Tagliafico liet onlangs al weten dat de spelers van Ajax bereid zijn om salaris in te leveren. "We hebben met de clubleiding gesproken. We hebben afgesproken dat als de situatie zo blijft, wij als spelers een bepaald percentage afstaan als dat nodig is", vertelde hij tegen Le Monde.

Ajax is voor zover bekend de eerste Nederlandse topclub die snijdt in het salaris van de spelers, technische staf én directie. De directie van PSV gaf enkele weken geleden al wel aan dat zij de komende tijd 20 procent afstaan en dat ze in gesprek zijn met de spelers en staf over soortgelijke maatregelen.

Het seizoen in de Eredivisie kan niet worden afgemaakt vanwege de uitbraak van het coronavirus. De clubs lopen daardoor veel inkomsten mis en dat kan oplopen tot tientallen miljoenen euro's als er ook het hele volgende seizoen achter gesloten deuren moet worden gespeeld.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.