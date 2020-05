Sparta Rotterdam heeft maandag Lennart Thy overgenomen van PEC Zwolle. De 28-jarige Duitse aanvaller tekent een tweejarig contract tot medio 2022 op Het Kasteel.

Thy beschikte bij PEC over een aflopende verbintenis, waardoor Sparta geen transfersom hoeft te betalen. Hij maakte voor de Zwollenaren in twee seizoenen tijd (43 wedstrijden) zeventien doelpunten en leverde drie assists.

De voormalig jeugdinternational speelde eerder in de Eredivisie ook bij VVV-Venlo. Hij werd in het seizoen 2017/2018 door de Venlonaren gehuurd van Werder Bremen en maakte toen in 34 wedstrijden acht doelpunten. Daarnaast was hij goed voor zes assists.

Thy is de tweede aankoop van Sparta voor volgend seizoen. De Rotterdammers versterkten zich eerder met de Belgische verdediger Michaël Heylen, die transfervrij overkomt van FC Emmen.

"We zijn begonnen met het samenstellen van de selectie voor volgend seizoen en maakten van een centrumspits en centrale verdediger onze twee prioriteiten. We zijn erg blij dat we, in deze voor de voetbalwereld vreemde periode, de twee belangrijke posities in onze selectie zo snel ingevuld hebben", zegt technisch directeur Henk van Stee op de website van de club.

"Zoals wij bij het eerdere aantrekken van Michaël Heylen al hebben aangegeven, moeten we de sportieve continuïteit van de club waarborgen. Als het voetbal weer start, moeten wij sportief goed voor de dag komen om ons in de Eredivisie te handhaven. In Lennart hebben we een spits gecontracteerd die daaraan kan bijdragen."