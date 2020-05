Tim Breukers heeft maandag zijn aflopende contract bij Heracles Almelo verlengd met een jaar. De 32-jarige verdediger kan daardoor volgend seizoen het record breken van meest gespeelde wedstrijden voor de Tukkers.

Breukers moet op die ranglijst alleen nog Kwame Quansah voor zich dulden. De oud-middenvelder, die tussen 2004 en 2014 het shirt van Heracles droeg, staat bovenaan met 286 duels, 8 meer dan Breukers (278).

Eigenlijk had Breukers dit seizoen al op gelijke hoogte moeten komen met Quansah, maar de Eredivisie werd acht speelrondes voor het einde gestaakt door de coronacrisis, waardoor het onzeker was of dat nog wel zou gebeuren.

Breukers plakt er dus nog een extra jaar aan vast en begint mogelijk in september - tot die tijd is het spelen van betaald voetbal verboden in Nederland - aan alweer zijn elfde seizoen in dienst van Heracles.

De Oldenzaler begon zijn loopbaan in 2007 bij Heracles. Hij vertrok in 2012 naar rivaal FC Twente, maar keerde in 2015 terug bij Heracles. Hij maakte in al die jaren in 307 wedstrijden vier doelpunten en leverde vijftien assists.

"Eigenlijk ben ik al vanaf 2007 Heraclied en ik ben blij dat dit zeker nog een jaar zo blijft. De weg naar Almelo is sinds die eerste jaren hetzelfde gebleven en ook de clubcultuur is onveranderd, maar verder is de club in alle facetten doorgegroeid. Daar gaan we met z’n allen mee verder", zegt Breukers op de website van de club.