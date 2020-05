Het coronavirus legde bijna de hele sportwereld plat, maar inmiddels keren er langzaam weer wat competities terug. NU.nl werkt dagelijks een overzicht bij van de sporten die de komende zeven dagen wél doorgaan.

Maandag 18 mei

Voetbal

In de Bundesliga is er maandag nog één wedstrijd om speelronde 26 af te sluiten:

20.30 uur: Werder Bremen-Bayer Leverkusen

Hoe te volgen? De wedstrijd is te volgen in de NUsport-app en via een liveblog op NU.nl. De Bundesliga wordt uitgezonden door FOX Sports.

Dinsdag 19 mei

Voetbal

In Estland staan inmiddels ook weer wedstrijden op het programma. De eerste drie duels van de tweede speelronde in de Meistriliiga worden afgewerkt.

18.00 uur: Tallinna JK Legion-FCI Levadia

18.00 uur: FC Kuressaare-JK Nõmme Kalju

18.30 uur: Paide Linnameeskond-Tulevik Viljandi

Woensdag 20 mei

Voetbal

De Estse Meistriliiga gaat verder met de laatste twee wedstrijden van de tweede speelronde.

Costa Rica is in de nacht van woensdag op donderdag het eerste Centraal-Amerikaanse land dat de competitie hervat. In buurland Nicaragua wordt weliswaar ook al gevoetbald, maar daar werd de competitie nooit stilgelegd. Er staat in Costa Rica meteen een volledige speelronde op het programma.

Autosport

Een paar dagen na de seizoensopener staat de volgende NASCAR-race op het programma. Opnieuw is het circuit van Darlington Raceway in de staat South Carolina het decor, maar de race is met 500 mijl wel 100 mijl langer dan zondag. In de nacht van woensdag op donderdag, om 1.30 uur Nederlandse tijd, is de start.

Hoe te volgen? NASCAR wordt live uitgezonden door Ziggo.

Donderdag 21 mei

Voetbal

Burundi is het eerste Afrikaanse land dat de competitie hervat, al staat donderdag nog maar één wedstrijd op het programma. Dat is het enig overgebleven duel uit de 27e speelronde.

15.30 uur: Musongati-Atletico Olimpic

Vrijdag 22 mei

Voetbal

In de Bundesliga wordt dit weekend de tweede speelronde sinds de coronastop afgewerkt.

20.30 uur: Hertha BSC-Union Berlin

Hoe te volgen? Hertha BSC-Union Berlin is te volgen in de NUsport-app en in een liveblog op NU.nl. De Bundesliga wordt uitgezonden door FOX Sports.

Zaterdag 23 mei

Voetbal

Speelronde 27 in de Bundesliga gaat zaterdag verder met vijf wedstrijden

15.30 uur: Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen

15.30 uur: VfL Wolfsburg-Borussia Dortmund

15.30 uur: SC Freiburg-Werder Bremen

15.30 uur: SC Paderborn-Hoffenheim

18.30 uur: Bayern München-Eintracht Frankfurt

Hoe te volgen? De wedstrijden zijn te volgen in de NUsport-app en via een liveblog op NU.nl. De Bundesliga wordt uitgezonden door FOX Sports.

De Tsjechische competitie kent zaterdag zijn herstart met de wedstrijd FK Teplice-Slovan Liberec (18.00 uur). En ook in Hongarije gaan ze weer voetballen op het hoogste niveau, met als eerste duel Ferencvaros-Debrecen (15.55 uur).

Zondag 24 mei

Voetbal

De Bundesliga smeert de laatste drie duels van het weekend uit over drie verschillende tijdstippen.

13.30 uur: Schalke 04-FC Augsburg

15.30 uur: FSV Mainz-RB Leipzig

18.00 uur: FC Köln-Fortuna Düsseldorf

Hoe te volgen? De wedstrijden zijn te volgen in de NUsport-app en via een liveblog op NU.nl. De Bundesliga wordt uitgezonden door FOX Sports.

Kan Lars Veldwijk zijn droomdebuut in Zuid-Korea, met de winnende goal in blessuretijd, een goed vervolg geven? Zijn ploeg Jeonbuk Hyundai Motors FC neemt het zondag in de K League thuis vanaf 9.30 uur Nederlandse tijd op tegen Daegu FC.

Autosport

De derde NASCAR-race in een week tijd is de Coca-Cola 600 op de Charlotte Motor Speedway in Concord (North Carolina). De race over 600 mijl begint om middernacht Nederlandse tijd.

Hoe te volgen? NASCAR wordt live uitgezonden door Ziggo.