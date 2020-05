Het coronavirus legde bijna de hele sportwereld plat, maar inmiddels keren er langzaam weer wat competities terug. NU.nl werkt dagelijks een overzicht bij van de belangrijkste sporten die de komende zeven dagen wél doorgaan.

Dinsdag 26 mei

Voetbal

De Bundesliga gaat deze week verder met twee speelrondes, waarvan één doordeweeks. Dinsdag staan een aantal fraaie duels op het programma, met onder meer de topper tussen Borussia Dortmund en koploper Bayern München:

18.30 uur: Borussia Dortmund-Bayern München

20.30 uur: Werder Bremen-Borussia Mönchengladbach

20.30 uur: Eintracht Frankfurt-SC Freiburg

20.30 uur: Bayer Leverkusen-VfL Wolfsburg

Hoe te volgen? De wedstrijden zijn te volgen in de NUsport-app en via een liveblog op NU.nl. De Bundesliga wordt uitgezonden door FOX Sports.

Woensdag 27 mei

Voetbal

Waar er dinsdag vier wedstrijden op het programma staan in de Bundesliga, worden er woensdag vijf duels afgewerkt in Duitsland. Dit zijn ze:

18.30 uur: RB Leipzig-Hertha BSC

20.30 uur: FC Augsburg-SC Paderborn

20.30 uur: Union Berlin-1. FSV Mainz 05

20.30 uur: Fortuna Düsseldorf-Schalke 04

20.30 uur: Hoffenheim-FC Köln

Donderdag 28 mei

Voetbal

In navolging van de Duitse Bundesliga wordt ook de Deense competitie hervat. Nummer drie Aarhus neemt het in eigen huis op tegen nummer zeven Randers in de eerste competitiewedstrijd in maanden.

19.00 uur: Aarhus-Randers

Vrijdag 29 mei

Voetbal

Op vrijdag wordt er zowel in de Bundesliga als in de Deense Superliga gevoetbald. Trainer Peter Bosz en Bayer Leverkusen komen drie dagen na het thuisduel met VfL Wolfsburg weer in actie, dit keer tegen SC Freiburg in de 29e speelronde.

In Denemarken neemt Silkeborg het thuis op tegen Nordsjaelland.

19.00 uur: Silkeborg-Nordsjaelland

20.30 uur: SC Freiburg-Bayer Leverkusen

Zaterdag 30 mei

Voetbal

De Bundesliga is ook in het weekend de hoop in bange dagen voor de voetballiefhebber. Zaterdag staan er vijf wedstrijden op het programma.

15.30 uur: FSV Mainz-Hoffenheim

15.30 uur: Schalke 04-Werder Bremen

15.30 uur: Hertha BSC-FC Augsburg

15.30 uur: VfL Wolfsburg-Eintracht Frankfurt

18.30 uur: Bayern München-Fortuna Düsseldorf

Vechtsport

In de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) staat er een UFC-evenement in Las Vegas op het programma. Hoofdact is het gevecht tussen Tyron Woodley en Gilbert Burns.

Zondag 31 mei

Voetbal

Op zondag hebben de Bundesliga-fans iets minder om uit te kiezen, want er staan 'slechts' twee wedstrijden op het programma.

15.30 uur: Borussia Mönchengladbach-Union Berlin

18.00 uur: SC Paderborn-Borussia Dortmund

