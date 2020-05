Het coronavirus legde bijna de hele sportwereld plat, maar inmiddels keren er langzaam weer wat competities terug. NU.nl werkt dagelijks een overzicht bij van de sporten die de komende zeven dagen wél doorgaan.

Vrijdag 15 mei

Voetbal

In Wit-Rusland is de competitie nooit helemaal stilgelegd vanwege de coronapandemie. Vrijdag begint de negende speelronde met:

17.00 uur: FC Minsk-Neman Grodno

19.00 uur: FC Torpedo-BelAZ Zhodino-Gorodeya

Zaterdag 16 mei

Voetbal

De Duitse Bundesliga is de eerste grote voetbalcompetitie die weer hervat wordt. Zaterdag staan er zes duels op het programma:

15.30 uur: Borussia Dortmund-Schalke 04

15.30 uur: RB Leipzig-SC Freiburg

15.30 uur: Hoffenheim-Hertha BSC

15.30 uur: Fortuna Düsseldorf-SC Paderborn

15.30 uur: FC Augsburg-VfL Wolfsburg

18.30 uur: Eintracht Frankfurt-Borussia Mönchengladbach

Alle wedstrijden zijn te volgen in de NUsport-app en via een liveblog op NU.nl.

MMA

De UFC organiseert in de nacht van zaterdag op zondag vanaf 3.00 uur Nederlandse tijd zijn derde evenement in de VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville (Florida). Dit zijn de hoofdgevechten:

Alistair Overeem (Ned) - Walt Harris (VS) zwaargewicht

Claudia Gadelha (Bra) - Angela Hill (VS) strawweight

Edson Barboza (Bra) - Dan Ige (VS) vedergewicht

Eryk Anders (VS) - Krzysztof Jotko (Pol) middengewicht

Song Yadong (Chn) - Marlon Vera (Ecu) vedergewicht

De verslagen van de wedstrijden zijn te vinden in de NUsport-app en op NU.nl.

Zondag 17 mei

Voetbal

In de Bundesliga zijn er zondag twee wedstrijden:

15.30 uur: FC Köln-FSV Mainz

18.00 uur: Union Berlin-Bayern München

Alle wedstrijden zijn te volgen in de NUsport-app en via een liveblog op NU.nl.

Autosport

NASCAR is de eerste grote autosportklasse die weer begint met racen. De Amerikaanse organisatie start zondag vanaf 21.30 uur Nederlandse tijd met een race van 400 mijl op Darlington Raceway in de staat South Carolina.

Hoe te volgen? NASCAR wordt live uitgezonden door Ziggo.

Maandag 18 mei

Voetbal

In de Bundesliga is er maandag nog één wedstrijd om speelronde 26 af te sluiten:

20.30 uur: Werder Bremen-Bayer Leverkusen

De wedstrijd is te volgen in de NUsport-app en via een liveblog op NU.nl.

Dinsdag 19 mei

Voetbal

In Estland staan er inmiddels ook weer wedstrijden op het programma. De eerste drie duels van de tweede speelronde in de Meistriliiga worden afgewerkt.

18.00 uur: Tallinna JK Legion-FCI Levadia

18.00 uur: FC Kuressaare-JK Nomme Kalju

18.30 uur: Paide Linnameeskond-Tulevik Viljandi

Woensdag 20 mei

Voetbal

De Estse Meistriliiga gaat verder met de laatste twee wedstrijden van de tweede speelronde.

18.00 uur: JK Tallinna Kalev-JK Narva Trans

18.00 uur: FC Flora-JK Tammeka

Donderdag 21 mei

Autosport

Een paar dagen na de seizoensopener staat de volgende NASCAR-race op het programma. Opnieuw is het circuit van Darlington Raceway in de staat South Carolina het decor, maar de race is met 500 mijl wel 100 mijl langer dan zondag. In de nacht van woensdag op donderdag, om 01.30 uur (Nederlandse tijd), is de start.

Hoe te volgen? NASCAR wordt live uitgezonden door Ziggo.