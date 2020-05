De Premier League kan op zijn vroegst hervat worden vanaf 1 juni. De Britse regering is van plan om vanaf die datum weer sportevenementen toe te staan, mits ze achter gesloten deuren plaatsvinden.

De regering publiceerde maandag een document van vijftig pagina's (pdf) waarin uiteen wordt gezet hoe het Verenigd Koninkrijk uit de lockdown moet komen.

In stap twee van het plan mogen sportevenementen weer doorgaan, maar ze kunnen alleen bekeken worden via de televisie. "Volgens onze huidige planning zal stap twee niet eerder gezet worden dan 1 juni", schrijft de regering, die wel waarschuwt dat deze datum alleen gehaald wordt als het risico van het coronavirus de komende weken voldoende ingedamd wordt.

De Britse regering verwacht dat het nog een flinke tijd kan duren voordat er weer fans worden toegelaten in stadions. "Dat hangt af van de afname van het aantal besmettingen."

De twintig Premier League-clubs spreken maandag via een videoconferentie wederom met elkaar over Project Restart, het plan waarmee de competitie in juni hervat moet worden. Er is nog veel onzekerheid; verschillende kleinere clubs hebben zich al uitgesproken tegen het plan. Er is vooral veel oppositie tegen het plan om duels op neutraal terrein af te werken.

De Premier League ligt stil sinds 13 maart. Er moeten nog 92 wedstrijden worden gespeeld.

