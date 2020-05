PSV vreest misschien wel 30 miljoen euro aan inkomsten mis te lopen indien het hele seizoen 2020/2021 zonder publiek gespeeld moet worden. Net als veel andere clubs zijn de Eindhovenaren vorige week weer begonnen met trainen.

Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV schat dat de club in een half jaar 12 tot 15 miljoen misloopt als wedstrijden zonder publiek gespeeld moeten worden. Bij een volledig seizoen loopt dat op tot 30 miljoen, meldt Eindhovens Dagblad.

Het kabinet kondigde vorige week aan dat "massa-evenementen met een landelijke uitstraling pas worden toegestaan als er een vaccin is". Ook profvoetbal met publiek behoort tot die categorie. Het is nog onduidelijk wanneer er een coronavaccin zal zijn.

PSV-aanvoerder Denzel Dumfries ziet ertegen op om mogelijk een jaar lang wedstrijden voor lege tribunes te moeten spelen. "Als ik daarover nadenk, dan is dat wel heftig", zegt Dumfries maandag tegen NU.nl. "Dat zou echt heel lang zijn."

"Je wil de mensen toch vermaken en het gevoel van samenzijn hebben. Ik zou het erg lastig vinden als ze dat zo lang zouden verbieden."

Dumfries blij om ploeggenoten weer te zien

Dumfries en zijn ploeggenoten bij PSV richten zich op het nieuwe seizoen, dat in september van start moet gaan. Na bijna twee maanden van thuis fit blijven, is de rechtsback blij dat hij weer op De Herdgang kan trainen.

"Het voelt lekker om hier weer te zijn en om de andere jongens weer te zien", vindt de Oranje-international. "Het is wel lastig met de nieuwe regels, we moeten voldoende afstand bewaren en in kleine groepjes trainen."

Hoewel er pas over vier maanden weer wedstrijden op het programma staan, is het voor Dumfries niet moeilijk om zich te motiveren. "Het vraagt van iedereen discipline. Ik vind dit een goede test om te zien hoe je met deze situatie omgaat."

PSV blijft tot 16 juni achter gesloten deuren trainen onder interim-coach Ernest Faber. Na een zomervakantie van ruim een maand staat op 20 juli de nieuwe trainer Roger Schmidt voor het eerst voor de groep.

