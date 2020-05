Oud-Ajacied Jari Litmanen heeft vier weken thuis gezeten, omdat hij besmet was met het coronavirus. De 49-jarige Fin is inmiddels niet meer ziek, maar moet nog wel verder herstellen.

"Ik had vier weken last van koorts, hoofdpijn, kortademigheid, alles", zegt Litmanen maandag in een podcast van het Finse Unibet. "Gelukkig was het niet zo ernstig dat ik naar het ziekenhuis hoefde."

De voormalige middenvelder, die met zijn gezin in Estland woont, noemt de periode dat hij ziek was "niet makkelijk" en "heel zwaar". "Fysiek heb ik me waarschijnlijk nog nooit zo slecht gevoeld."

Inmiddels is Litmanen negatief getest en kan hij weer rustig wandelen of fietsen om te herstellen. "Sinds een dag of veertien gaat het gelukkig weer wat beter. Al kan ik nog steeds geen lange afstanden aan of mijn oude tempo halen."

Litmanen speelde tussen 1992 en 1999 en tussen 2002 en 2004 voor Ajax, waarmee hij in 1995 de Champions League won. De 137-voudig international van Finland stond ook onder contract bij onder meer FC Barcelona en Liverpool.

Jari Litmanen was in 1995 een belangrijke schakel in de Ajax-ploeg die de Champions League won. (Foto: Pro Shots)

