City Football Group (CFG) heeft maandag de meerderheid van de aandelen van Lommel SK overgenomen. De Belgische eerstedivisionist is de negende club in de portfolio van de eigenaar van Manchester City.

"We zijn verheugd dat we Lommel SK kunnen verwelkomen bij de City Football Group en dat we kunnen samenwerken met de fans en de stad om de club te ontwikkelen", zegt directeur Ferran Soriano op de site van CFG.

"België is een van de beste voetballanden ter wereld, kijk maar naar de successen van de nationale ploeg. Deze investering is onderdeel van onze langetermijnstrategie om aanwezig te zijn in belangrijke voetballanden, mooi voetbal te spelen en talent te ontwikkelen."

CFG werd in 2014 opgericht door de Abu Dhabi United Group van City-eigenaar Mansour bin Zayed Al Nahyan met als doel om op elk continent de baas te worden van een club.

Naast Manchester City en Lommel SK is CFG momenteel (deels) eigenaar van het Amerikaanse New York City, het Australische Melbourne City, het Japanse Yokohama F. Marinos, het Chinese Sichuan Jiuniu FC, het Indiase Mumbai City FC, het Uruguayaanse Montevideo City Torque en het Spaanse Girona FC.

Lommel SK, dat in 2003 ontstond uit een fusie, heeft nog nooit op het hoogste niveau in België gespeeld. In het afgelopen seizoen, dat officieel nog niet gestaakt is, eindigde de ploeg van trainer Peter Maes als zesde in de Proximus League, het op een na hoogste niveau. De huidige voorzitter Paul Kerkhofs komt ook in het nieuwe bestuur.