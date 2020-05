La Liga en de Segunda División worden vermoedelijk medio juni hervat. Vrijdag begonnen de eerste clubs in Spanje weer met individuele trainingen.

"We weten nog niet precies wanneer er weer wedstrijden gehouden kunnen worden", zei voorzitter van de Spaanse competitie Javier Tebas zondag tegen tv-zender #vamos. "Misschien is de meest waarschijnlijke datum 19 juni, maar ik hoop dat het 12 juni wordt. Het is afhankelijk van de pieken in besmettingen."

De laatste wedstrijd in La Liga voor de corona-uitbraak werd op 10 maart gespeeld. Alle clubs moeten nog elf duels afwerken.

Tebas verwacht geen problemen met het uitspelen van de competitie. "We zullen ons aan strenge voorschriften houden. Het is de bedoeling dat er straks elke dag van de week gevoetbald gaat worden."

La Liga-voorzitter Javier Tebas op archiefbeeld met Lionel Messi. (Foto: Pro Shots)

Acht positieve gevallen na 2.500 coronatesten

Voordat de clubs begonnen met trainen, zijn alle spelers en stafleden getest op het virus. Na circa 2.500 testen bleken vijf asymptomatische spelers en drie stafleden positief. 16 procent bleek het virus al gehad te hebben en is mogelijk immuun.

"We hielden rekening met 25 tot 30 positieve gevallen, dus deze cijfers zijn goed nieuws", aldus Tebas.

De competitieleider heeft er vertrouwen in dat er tijdens wedstrijden geen besmettingen zullen plaatsvinden. "Het virus wordt niet overgedragen via zweet, maar voornamelijk via speeksel. Studies in Denemarken en Duitsland hebben aangetoond dat voetballers tijdens een wedstrijd gemiddeld slechts 67 seconden binnen 1,5 meter van een tegenstander zijn. Het risico zal nihil zijn."

Alle wedstrijden in Spanje zullen zonder publiek gehouden worden. La Liga onderzoekt mogelijkheden om de fans toch bij de wedstrijden te betrekken. "We willen dat de supporters deel uitmaken van de show."

"Volgende week houden we enkele virtuele tests met tribunegeluid en we ontwikkelen manieren om met de mensen thuis te kunnen communiceren", vertelde Tebas. "Dat zullen echt vernieuwende dingen zijn."

