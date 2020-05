Louis van Gaal snapt niet dat de KNVB vanwege de coronacrisis heeft besloten om de bekerfinale te schrappen en geen clubs te laten promoveren en degraderen. Volgens de voormalig toptrainer waren andere keuzes veel logischer geweest.

"Sport kan zonder publiek gespeeld worden. Ik vind het echt belachelijk dat de KNVB besloten heeft om de bekerfinale niet te laten spelen. Dat is nog maar één wedstrijd", zei Van Gaal zondag in de talkshow Op1.

"Er is tijd zat voor en dan heb je een sportieve winnaar, geen aangewezen winnaar. En de degradatieregeling is ook belachelijk, helemaal als je de stemmenverhouding ziet."

De bekerfinale zou tussen Feyenoord en FC Utrecht gaan en de wedstrijd was voor de Utrechters een kans om Europa in te gaan. De club uit de Domstad zag een Europees ticket als nummer zes van de Eredivisie nu naar nummer vijf Willem II gaan.

Verder waren SC Cambuur en De Graafschap hard op weg naar promotie naar de Eredivisie, maar besloot de KNVB geen promotie en degradatie toe te passen. Vrijdag stonden Cambuur, De Graafschap en de KNVB voor de rechter, die komende donderdag uitspraak doet.

'Structuur bij KNVB is niet helder'

Van Gaal, oud-coach van Ajax, FC Barcelona, AZ, Bayern München, Manchester United en het Nederlands elftal, weet wat eraan schort bij de KNVB. Hij vindt dat de voetbalbond te weinig zelf bepaalt.

"Het ligt aan de structuur bij de KNVB, die is niet helemaal helder", zegt hij. "De clubs beslissen over het algemeen zelf. Dan heb je een probleem. In Engeland is er bijvoorbeeld een commissie die onafhankelijk beslist."

De 68-jarige Van Gaal is niet de eerste grote naam uit het Nederlandse voetbal die hard oordeelt over het besluit van de KNVB. Eerder lieten Willem van Hanegem en Marco van Basten al weten er niets van te begrijpen.

