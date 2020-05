De Graafschap-trainer Mike Snoei heeft directeur betaald voetbal Eric Gudde van de KNVB een e-mail gestuurd om meer uitleg te krijgen over de reden van het besluit zijn club en SC Cambuur niet te laten promoveren naar de Eredivisie. Hij begrijpt niets van de beweegredenen van Gudde.

"De precieze inhoud van die mail is iets tussen mij en Eric, maar ik kon mijn frustraties er in elk geval een beetje in kwijt. Ik kan hem gewoon niet volgen, ik herken hem niet meer", zei Snoei zondag in gesprek met Radio1.

De KNVB paste twee weken geleden geen promotie/degradatie-regeling toe nadat het seizoen moest worden beëindigd door de coronacrisis. Dit tot woede van Cambuur en De Graafschap, die met ruime voorsprong de bovenste twee plekken in de Keuken Kampioen Divisie bezetten en vrijdag voor de rechter stonden voor een kort geding.

"In bijna alle andere landen wordt wel de stand van de huidige ranglijst doorgevoerd, maar bij ons alleen bij de bovenkant van de Eredivisie. Ik ken Eric al dertig jaar, hij was een echte voetbalman. Hoe kan je ons dan op deze manier afserveren? Ik kon het niet geloven toen ik het hoorde", aldus Snoei.

'ADO en RKC moeten niet nog een trap na krijgen'

Snoei hoopt vanzelfsprekend dat de rechter de beslissing van de KNVB terugdraait, maar wil niet dat dit ten koste gaat van ADO Den Haag en RKC Waalwijk, die afstevenden op degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie.

"Ik vind niet dat ADO en RKC nog een trap na moeten krijgen, dat zou ik niet fijn vinden", zei Snoei. "Gewoon twintig clubs in de Eredivisie volgend seizoen. In Engeland en Spanje is dat al zo en dus kan het bij ons ook. We moeten met zijn allen niet te veel in problemen denken, maar in oplossingen."

De rechter doet donderdag uitspraak in de zaak tussen De Graafschap, Cambuur en de KNVB. De Graafschap en Cambuur zeiden na de zitting van vrijdag vertrouwen in een goede afloop te hebben omdat de rechter een aantal kritische vragen stelde aan de advocaat van de KNVB.

