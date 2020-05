Brighton & Hove Albion-voorzitter Paul Barber predikt voorzichtigheid bij een eventuele hervatting van de Premier League. De competitieorganisator wil ondanks de coronacrisis over een maand het seizoen afmaken.

"We moeten oppassen dat we geen valse start maken. Als we dat doen, maken we levens kapot. Dit kan levens kosten en dat kunnen we ons niet veroorloven", zegt Barber zondag in gesprek met de Daily Mail.

Zondag werd ook bekend dat een derde speler bij Brighton besmet is geraakt met het coronavirus. Ook in maart en april testte er bij die ploeg al iemand positief. De namen van de besmette personen werden niet bekendgemaakt.

De clubs in de Premier League spraken vorige week de intentie uit om het seizoen af te ronden, omdat ze anders geen recht hebben op de honderden miljoenen euro's aan televisiegelden. Het restant zal worden afgewerkt zonder publiek.

Brighton, Villa en Watford zijn tegen Project Restart

Volgens de competitieorganisator is dat alleen realiseerbaar als er op maximaal tien neutrale locaties wedstrijden worden gespeeld. Brighton, Aston Villa en Watford zijn echter tegen het zogenoemde Project Restart, waardoor er nog veel onzekerheid is.

"We kunnen daardoor niet in onze vertrouwde omgeving spelen. Het zou een einde kunnen maken aan het avontuur van een kleine club als Watford in de Premier League. Is dat eerlijk? Natuurlijk niet", zei Watford-voorzitter Scott Duxbury zaterdag.

In Europa heerst verdeeldheid over het voetbal. De Bundesliga gaat volgende week als eerste topcompetitie weer van start en ook La Liga en de Serie A zijn dat van plan, maar de Ligue 1 en de Eredivisie zijn al definitief gestaakt.

