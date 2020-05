Olympique Lyon vreest dat Memphis Depay komende zomer vertrekt als de club volgend seizoen definitief geen Europees voetbal speelt. De aanvaller heeft nog een contract voor slechts een jaar, waardoor hij een sterke onderhandelingspositie heeft.

"Memphis heeft me verteld dat hij wil praten als hij terugkomt op de club. Zijn zaakwaarnemer heeft al wel laten weten dat hij nadenkt over een afscheid", zegt Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas tegen Le Progrès.

Lyon en Memphis zijn al maanden in onderhandeling over de verlenging van de verbintenis, maar er zit vooralsnog weinig schot in de zaak. De international van het Nederlands elftal heeft al meerdere aanbiedingen naast zich neergelegd.

"Ik doe er altijd alles aan om spelers voor Lyon te behouden. Maar spelers die erop gebrand zijn om Europees voetbal te spelen, kunnen natuurlijk altijd vertrekken. Wij kunnen ze die optie namelijk niet bieden", aldus Aulas.

Lyon spant twee rechtszaken aan

Lyon grijpt vooralsnog naast een Europees ticket, omdat het seizoen in de Ligue 1 vanwege de coronacrisis voortijdig is beëindigd en de club op dat moment na 28 van de in totaal 38 speelrondes op de zevende plaats stond. De top zes gaat Europa in.

'OL' laat het daar niet bij zitten en spant twee rechtszaken aan tegen competitieorganisator LFP. De zevenvoudig landskampioen wil dat het seizoen alsnog wordt afgemaakt en dat de jaargang anders op een andere manier ten einde wordt gebracht.

Memphis is sinds januari 2017 actief voor Lyon. Hij kwam tot dusver tot 134 officiële wedstrijden voor de Fransen, waarin hij 53 doelpunten maakte en bovendien 43 assists leverde. De oud-speler van PSV en Manchester United is momenteel herstellende van een zware knieblessure.

