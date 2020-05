Drie spelers van Real Betis zijn zondag positief getest op het COVID-19-virus. Daarmee komt het aantal besmette spelers tijdens de eerste testronde voor de herstart van La Liga op zes uit.

Sinds woensdag worden spelers in Spanje getest op het coronavirus, waarna vrijdag de eerste clubs zijn begonnen met trainen. De Spaanse bond sprak vooraf de verwachting uit dat circa dertig asymptomatische spelers positief zouden testen.

Die schatting werd gemaakt nadat in het minder zwaar getroffen Duitsland twaalf positieve gevallen waren bevestigd bij testen onder spelers en stafleden van de clubs uit de Bundesliga en Tweede Bundesliga. In Spanje zijn in de afgelopen dagen bijna tweeduizend testen uitgevoerd.

Betis heeft niet bekendgemaakt welke drie spelers het virus hebben opgelopen. Eerder werd bekend dat Renan Lodi (Atlético Madrid), Álex Remiro (Real Sociedad) en Yangel Herrera (Granada) besmet zijn geraakt.

Het is niet zeker of alle besmette spelers in quarantaine moeten. Bij twee van de drie positief geteste spelers van Betis werd vastgesteld dat ze voldoende antistoffen in hun lichaam hebben, waardoor ze het virus niet meer zouden kunnen overdragen.

De herstart van La Liga en de Segunda División staat gepland op 20 juni. Het is de bedoeling dat de competities op 26 juli worden afgerond.

