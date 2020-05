De Duitse competities waren erop voorbereid dat duels bij de herstart uitgesteld moesten worden wegens nieuwe besmettingen met het coronavirus, zei DFL-baas Christian Seifert nadat twee spelers van Dynamo Dresden zaterdag positief zijn getest.

"Ik interpreteer dit niet als een tegenslag. Het was volkomen duidelijk dat dit kon gebeuren", zei Seifert zaterdag in het ZDF-programma Das aktuelle Sportstudio.

"Elk plan moet flexibel zijn in deze periode. We hebben er rekening mee gehouden dat er nieuwe positieve gevallen konden opduiken."

Doordat twee niet nader genoemde spelers van Dynamo Dresden positief testten, zijn de eerste twee duels van de hekkensluiter in de Tweede Bundesliga uitgesteld. De hele ploeg gaat twee weken in quarantaine.

Duitse clubs, zoals hier SC Karlsruhe, bereiden zich voor op de herstart van de competitie. (Foto: Pro Shots)

Duitse competities worden op 16 mei hervat

De Bundesliga en Tweede Bundesliga worden op 16 mei als eerste grote competities in Europa hervat. De 1.724 spelers en stafleden van de 36 clubs werden de afgelopen week driemaal getest.

Behalve de twee spelers van Dresden waren er eerder al tien positieve testen van asymptomatische spelers en stafleden. 1. FC Köln en VfB Stuttgart maakten bekend dat er bij hen enkele spelers of stafleden besmet waren geraakt.

Hoewel het volledige speelschema van de Duitse competities nog niet is bekendgemaakt, vertelde Seifert dat de laatste wedstrijden op 30 juni zullen worden gespeeld. "In theorie kunnen we dat opschuiven naar begin juli, als er veel wedstrijden moeten worden uitgesteld wegens nieuwe besmettingen."

"Maar we hebben voldoende buffers. De uitgestelde wedstrijden van Dresden kunnen we later doordeweeks inhalen."

Hertha BSC-speler Salomon Kalou. (Foto: Pro Shots)

Seifert 'heel kwaad' op Kalou

De Duitse clubs trainen al enkele weken onder strenge voorschriften voor de hervatting van het seizoen. De meeste ploegen moeten nog negen wedstrijden spelen.

"Bijna iedereen houdt zich heel goed aan de regels", zei Seifert. "Ik heb me wel heel kwaad gemaakt om Salomon Kalou. Ik hoop dat dit het laatste geval was van iemand die luchtig omgaat met de huidige situatie."

Oud-Feyenoorder Kalou werd door zijn club Hertha BSC tot het einde van het seizoen geschorst, omdat hij een video had opgenomen waarin hij opzettelijk coronamaatregelen negeerde.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.