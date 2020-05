Voorzitter Jean-Michel Aulas van Olympique Lyon stelt dat de return tegen Juventus in de achtste finales van de Champions League begin augustus wordt ingehaald. Hij vreest wel dat zijn club gezien de huidige situatie geen enkele kans maakt.

"Onze tweede wedstrijd tegen Juventus wordt op 7 augustus in Turijn achter gesloten deuren gespeeld", verklapte Aulas zaterdagavond bij het Franse RTL. Die datum is niet bevestigd door de UEFA, dat sowieso nog geen specifieke data heeft gecommuniceerd wat betreft de Champions League en de Europa League.

Olympique Lyon won de eerste wedstrijd tegen Juventus in Frankrijk met 1-0, maar de voor 17 maart geplande return in Turijn kon niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Vrijwel alle Europese voetbalcompetities liggen al twee maanden stil.

In Frankrijk hebben ze al besloten om de Ligue 1 en 2 niet meer te hervatten. Dat betekent dat Lyon normaal gesproken geen officiële duels meer zal spelen voor de hervatting van de Champions League, al probeert de ploeg van Memphis Depay en Kenny Tete bij de rechter af te dwingen dat de competitie toch wordt afgemaakt.

Jean-Michel Aulas lijkt de datum van de return tussen Olympique Lyon en Juventus te hebben verklapt. (Foto: Pro Shots)

'We worden geslacht in Champions League'

Als Lyon geen gelijk krijgt van de rechter, dan vreest Aulas dat de return tegen Juventus niet spannend wordt. "Als we geen succes hebben in de rechtszaal, dan zullen wij en Paris Saint-Germain straks in de Champions League geslacht worden door de teams die wél topfit zijn."

De Champions League lijkt voor Lyon de laatste kans om een Europees ticket voor volgend seizoen af te dwingen. Competitieorganisator LFP besloot bij het beëindigen van de Ligue 1 namelijk om de Europese tickets te verdelen op basis van de huidige stand, waardoor Lyon als nummer zeven overal naast grijpt.

Lyon moet de Champions League zien te winnen om ook volgend seizoen in het miljoenenbal te mogen spelen. De ploeg van trainer Rudi Garcia kan ook nog Europa League-deelname afdwingen door de Coupe de la Ligue te winnen, maar de finale van dat bekertoernooi tegen PSG is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.