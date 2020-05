Twee spelers van Dynamo Dresden zijn positief getest op het coronavirus. De club uit de Tweede Bundesliga, het op één na hoogste niveau in Duitsland, mist daardoor volgende week de hervatting van het seizoen.

De besmette spelers vertoonden de afgelopen dagen geen symptomen die gelinkt kunnen worden aan COVID-19. Ze testten vrijdag desondanks positief bij de derde testreeks in aanloop naar de hervatting van de competitie, zo is zaterdagavond bekend geworden.

Dynamo Dresden zou op zondag 17 mei een uitwedstrijd tegen Hannover 96 spelen. Dat duel kan logischerwijs niet doorgaan, omdat de gehele spelersgroep en de technische staf uit voorzorg veertien dagen in quarantaine moeten.

"We hebben de afgelopen weken enorme inspanningen geleverd om aan alle voorgeschreven medische en hygiënische maatregelen te voldoen. Maar feit is nu dat we de komende veertien dagen niet kunnen trainen of spelen", zegt directeur Ralf Minge van Dynamo Dresden.

Dynamo Dresden hervatte donderdag groepstraining

De club wil om privacyredenen niet bekendmaken welke spelers zijn besmet met het coronavirus. Dynamo Dresden hervatte donderdag de groepstraining en heeft sindsdien twee sessies met de hele selectie achter de rug.

Aangezien de spelers van Dresden voorlopig niet kunnen trainen, gaat er waarschijnlijk ook een streep door de thuiswedstrijd tegen Greuther Fürth op zaterdag 23 mei. Dynamo Dresden is de hekkensluiter in de Tweede Bundesliga.

Volgende week gaat ook de Bundesliga weer van start na een wedstrijdloze periode van twee maanden, met onder meer de derby tussen Borussia Dortmund en Schalke 04. Het is de eerste topcompetitie in Europa die wordt hervat.

