Virgil van Dijk vindt dat hij zijn stormachtige ontwikkeling van de laatste jaren voor een groot deel te danken heeft aan manager Jürgen Klopp. Volgens de 28-jarige verdediger zorgt de Duitser ervoor dat de lat bij Liverpool altijd hoog ligt.

"De manager eist veel van me en dat heeft me geholpen om uit te groeien tot de speler die ik nu ben", zegt Van Dijk zaterdag op de site van Liverpool. "Hier moet ik veel tactischer denken, bijvoorbeeld over de manier waarop we druk zetten. Dat was iets waar ik aan moest werken, maar so far so good."

De aanvoerder van het Nederlands elftal maakte in januari 2018 de overstap van Southampton naar Liverpool en groeide sindsdien uit tot een van de beste verdedigers ter wereld. Van Dijk won vorig seizoen de Champions League met Liverpool en werd uitgeroepen tot Europees Voetballer van het Jaar.

Al in zijn eerste maanden bij Liverpool was Van Dijk een vaste kracht, al zegt de 33-voudig international dat hij tijd nodig had om te wennen. "In mijn eerste zes maanden bij Liverpool kreeg ik te maken met een hoop intense trainingssessies", blikt Van Dijk terug op zijn beginperiode.

"Er werden opeens dingen van me gevraagd die niet eerder van me gevraagd werden. Maar ik genoot van het harde werk, net als de mooie discussies met de andere spelers over de manier waarop we moeten spelen. Ik ben van mening dat er altijd ruimte is voor verbetering en daar blijf ik naar op zoek."

Van Dijk was dit seizoen met Liverpool op weg naar meer succes - de formatie van Klopp kan de eerste landstitel sinds 1990 bijna niet meer ontgaan - maar de competitie ligt al sinds maart stil door de coronacrisis. "Het is een rare situatie voor iedereen op de wereld, welk beroep je ook uitoefent. Ik probeer zo fit mogelijk te blijven en klaar te staan als het seizoen hervat kan worden."

