VVV-Venlo heeft zich zaterdag versterkt met Lukas Schmitz. De 31-jarige vleugelverdediger komt transfervrij over van het Oostenrijkse Wolfsberger AC en tekent een contract voor twee seizoenen bij de Limburgse club.

"Toen ik gebeld werd door Stan Valckx, heb ik even geïnformeerd bij een aantal oud-ploeggenoten en trainers naar de club. Daar kwamen zeer lovende berichten uit", zegt Schmitz, die negen jaar geleden met Schalke 04 tot de halve finales van de Champions League reikte, op de site van zijn nieuwe werkgever.

"Ik heb de Nederlandse Eredivisie altijd met veel belangstelling gevolgd. Er wordt aanvallend en leuk voetbal gespeeld. Dat ligt mij wel. Ik kijk er naar uit om mijn opwachting te maken voor VVV-Venlo."

VVV raakte geïnteresseerd in Schmitz dankzij een tip van Lars Unnerstall, de doelman die afgelopen zomer van VVV naar PSV verkaste. De Duitse keeper speelde bij Fortuna Düsseldorf samen met zijn landgenoot Schmitz.

"Na die tip zijn we hem gaan volgen", aldus technisch manager Stan Valckx. "Hij is een verdediger die makkelijk voetbalt. Hij kan als linkervleugelverdediger uit de voeten, maar ook als verdedigende middenvelder. Lukas heeft enorm veel ervaring opgedaan in de Duitse én Oostenrijkse Bundesliga. Hij kan met die bagage extra sturing bieden in de verdedigende linies."

Schmitz is niet de eerste nieuwe speler bij VVV die is vastgelegd voor komend seizoen. Eind vorige maand haalden de Limburgers ook al Guus Hupperts terug naar de Eredivisie.

VVV bezette de dertiende plaats op de ranglijst van de stilgelegde Eredivisie. Op Koningsdag werd het contract van trainer Hans de Koning al met een seizoen verlengd.

Met deze ludieke video maakte VVV de komst van Lukas Schmitz bekend. (Voor de app-gebruikers: klik op de video om af te spelen.)