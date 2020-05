De KNVB wil een plan voor overheidssteun snel voorleggen aan minister Martin van Rijn (Sport). De voetbalbond maakt zich grote zorgen over de bedrijfstak betaald voetbal.

"Duizenden mensen verdienen direct of indirect hun inkomen in het betaalde voetbal, terwijl miljoenen mensen naar de wedstrijden kijken en het 1,3 miljard euro bijdraagt aan het bbp", zegt een woordvoerder van de KNVB zaterdag in gesprek met NU.nl.

"We maken ons ernstige zorgen over de bedrijfstak betaald voetbal. Deze zorgen hebben wij en inmiddels ook anderen geuit. We werken uiteraard aan een plan, dat we snel met minister Van Rijn willen bespreken."

Van Rijn liet vrijdag in het AD weten dat hij "geen zak met geld" heeft klaarliggen voor het betaalde voetbal. De KNVB vreest dat het niet afmaken van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie de clubs in totaal 400 miljoen euro kost.

FC Utrecht: 'Mogelijk al oefenwedstrijden in augustus'

Ook op sportief gebied is de KNVB in gesprek met de overheid. Jordy Zuidam, technisch directeur van FC Utrecht, zei vrijdag bij RTV Utrecht dat de voetbalbond onderzoekt of het mogelijk is om in augustus alweer oefenwedstrijden te spelen. In dat geval hopen de Domstedelingen alsnog de bekerfinale tegen Feyenoord te kunnen spelen.

De KNVB wil niet bevestigen of de bewering van Zuidam klopt. "Wij hebben eerder al gezegd dat we met de overheid in gesprek zijn", vervolgt een woordvoerder van de voetbalbond.

"De maatregelen van het kabinet hangen namelijk af van de ontwikkelingen van het virus en de mogelijkheden die worden aangedragen. We vinden het niet chic om de inhoud van deze gesprekken publiekelijk te maken."

Vanwege de coronamaatregelen ligt het betaalde voetbal tot zeker 1 september stil. De spelers van de clubs zijn in de afgelopen weken wel weer begonnen met trainen.

