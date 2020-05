David Neres heeft naar eigen zeggen de moeilijkste maanden in zijn carrière achter de rug. De 23-jarige Ajacied raakte begin november geblesseerd en is sindsdien niet meer in actie gekomen.

"Dit waren de moeilijkste maanden in mijn carrière als voetballer", zegt Neres, die op 5 november in het Champions League-duel met Chelsea (4-4) uitviel, zaterdag op de site van zijn club.

"In eerste instantie leek het een heel simpele knieblessure, maar gedurende mijn herstel werd het steeds ingewikkelder en traden er complicaties op. Elke keer als ik terugkeerde op het veld kreeg ik een terugslag. Dat maakte mijn herstel ook zo moeilijk."

Doordat de competitie is stilgelegd vanwege de coronacrisis, kan Neres op zijn vroegst in september pas weer in actie komen. De Braziliaan is dan bijna een jaar uit de roulatie geweest.

David Neres raakte in het Champions League-duel met Chelsea geblesseerd aan zijn knie en is sindsdien niet meer in actie gekomen. (Foto: Pro Shots)

'Het is heel vreemd om mee te maken'

Neres, die in samenspraak met de club aan de slag is gegaan met een specialist, zegt dat hij in de afgelopen maanden niet zichzelf kon zijn. "Dat is moeilijk voor mij geweest. Elke speler wil spelen en voor mij was dat niet mogelijk."

"Het is heel vreemd om mee te maken", vervolgt Neres, die een aantal jaar geleden bij São Paulo ook al eens langdurig geblesseerd was. "Ik mis mijn teamgenoten ook. We waren altijd met elkaar en dat waren we ook gewend. Het is soms weleens moeilijk om alleen te moeten trainen."

Voordat de competitie definitief werd stopgezet, ging Ajax aan kop in de Eredivisie. Vanwege de coronamaatregelen van het kabinet kunnen er tot en met zeker 1 september geen wedstrijden worden gespeeld.

