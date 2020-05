Steven Berghuis sluit niet uit dat hij ook na de zomer bij Feyenoord speelt. De 28-jarige aanvaller heeft het onder trainer Dick Advocaat goed naar zijn zin in De Kuip.

"De ambitie om het nog eens in het buitenland te laten zien, is niet weg. Maar het gevoel is wel veranderd", zegt Berghuis, die bezig is aan zijn vierde seizoen in De Kuip, zaterdag tegen het AD.

"Zeker als je het vergelijkt met het laatste seizoen onder Giovanni van Bronckhorst en de eerste maanden onder Jaap Stam. Al moet je er niet aan voorbijgaan dat het voor Stam ook wel erg lastig werken was met een selectie die er nog niet klaar voor was."

Advocaat, die vorige maand zijn contract met een jaar verlengde, liet afgelopen week al weten dat hij hoopt dat Berghuis bij Feyenoord blijft. Voordat de Eredivisie vanwege de coronacrisis werd stilgelegd, was de zestienvoudig international van Oranje goed voor vijftien goals en zeven assists.

Steven Berghuis heeft het onder trainer Dick Advocaat goed naar zijn zin bij Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

'Advocaat en Arnesen willen echt iets neerzetten hier'

Berghuis heeft nog niet het gevoel dat zijn taak in Rotterdam erop zit. "We zijn met iets bezig", vervolgt de geboren Gelderlander, die na de komst van Advocaat eind oktober vorig jaar de aanvoerdersband kreeg.

"Advocaat en directeur Frank Arnesen willen echt iets neerzetten hier. Dat stralen ze uit naar de groep en dat is een belangrijk sfeertje voor een topclub. Een topsportsfeer. Dat miste ik wel en dat is terug."

Berghuis, wiens contract medio 2022 afloopt, heeft met Feyenoord niet alleen regelmatig gesprekken over zijn eigen toekomst, maar ook over de toekomst van de club. "Dan zeg ik hoe ik erin sta. Dat ik nu aanvoerder ben, was wel echt een prikkel die ik nodig had. Dat vond ik al aan het begin van het seizoen, maar Stam koos toen voor Eric Botteghin."