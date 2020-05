Peter Bosz kijkt enorm uit naar de hervatting van de Bundesliga, die over ruim een week de eerste topcompetitie is die weer verdergaat. De coach van Bayer Leverkusen geniet ervan om weer naar wedstrijden te kunnen toewerken met zijn spelers.

"De spanning is direct terug, dat merk je aan alle betrokkenen. De terugkeer van de groepstraining geeft een geweldig gevoel", zegt de 56-jarige Bosz op de site van Leverkusen.

"We hebben voor het eerst weer het gevoel dat alles wat we doen met voetbal te maken heeft. Dat is erg fijn voor de spelers en voor ons als coaches. Het ruikt weer naar voetbal."

Bosz vond de afgelopen periode lastig. "We moesten onze spelers bijna twee maanden lang bezighouden zonder dat we ergens naartoe werkten. Ze hadden plezier, maar de wedstrijdspanning was er niet", zegt hij.

"Zonder toeschouwers zullen de wedstrijden alsnog anders zijn, maar we zullen zien hoe het gaat. We hebben het voordeel dat we pas op maandag spelen, dus we kunnen zien hoe het er bij de wedstrijden in het weekend aan toe gaat."

De Duitse regering bepaalde woensdag dat de Bundesliga hervat kan worden en een dag later werd 16 mei als datum genoteerd. Leverkusen, de nummer vijf van de competitie, gaat op maandag 18 mei op bezoek bij Werder Bremen.

