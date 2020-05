Lieke Martens en Stefanie van der Gragt zijn vrijdag uitgeroepen tot kampioen met FC Barcelona. De Spaanse voetbalbond heeft besloten om de vrouwencompetitie niet af te maken en de ranglijst als eindstand te beschouwen.

Het ongeslagen Barcelona stond met negentien zeges en twee gelijke spelen bovenaan in de Primera Iberdrola. Concurrent Atlético Madrid volgde op negen punten. Er waren nog acht speelrondes te gaan.

Verder is besloten dat er geen degradatie plaatsvindt, maar dat er wél twee clubs promoveren. Het betekent dat volgend seizoen niet zestien, maar achttien clubs op het hoogste niveau spelen.

Barcelona, waar Oranje-internationals Martens en Van der Gragt dit seizoen lang aan de kant stonden met een blessure, mag zich voor de vijfde keer kampioen noemen en deelt nu het record met Athletic Club.

Het besluit over de Spaanse vrouwencompetitie staat los van het seizoen bij de mannen, omdat de Primera Iberdrola een niet-professionele competitie is. Bij La Liga, de mannencompetitie, is het plan om het seizoen af te maken.

48 Video Spaanse voetbalclubs hervatten training onder strenge voorwaarden

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.