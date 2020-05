De clubs in de Keuken Kampioen Divisie vrezen dat de gevolgen niet te overzien zijn als vanaf 1 september zonder publiek wordt gespeeld, zo hebben ze vrijdag in een gezamenlijke verklaring laten weten.

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft samen met de Coöperatie Eerste Divisie (CED) tien scenario's opgesteld en de financiële impact daarvan in kaart gebracht. De uitkomsten zijn "zorgwekkend".

"Met name de sponsorinkomsten, wedstrijdbaten en horecaopbrengsten lopen enorm terug. Iedere BVO in de Keuken Kampioen Divisie is inmiddels doordrongen van de ernst van de situatie. Vooral het spelen zonder publiek is een grote financiële aderlating", zegt CED-directeur Marc Boele in de verklaring.

"We gaan er de komende vier maanden alles aan doen om in overleg met instanties en betrokkenen toe te werken naar een herstart van de competitie op 1 september met het, dan wel deels, toelaten van publiek. Anders zijn de gevolgen voor de Keuken Kampioen Divisie desastreus."

De reactie van de Eerste Divisie-clubs volgt op het voornemen van het kabinet om het nieuwe voetbalseizoen per 1 september te laten beginnen, maar grote evenementen met publiek pas op zijn vroegst volgend jaar toe te staan.

Een tribune vol met uitgelaten supporters: het lijkt voorlopig een utopie in het Nederlandse betaalde voetbal. (Foto: Pro Shots)

'Verlies kan oplopen tot 60 miljoen euro'

De tien scenario's variëren van het voetballen vanaf 1 september met publiek tot het geheel vervallen van het seizoen 2020/2021. In alle gevallen wordt hoe dan ook een miljoenenverlies verwacht.

"De verschillende scenario's laten een te verwachten verlies zien variërend van 5 miljoen euro bij het scenario dat het publiek welkom is vanaf het begin, tot 60 miljoen euro wanneer de gehele voetbalcompetitie niet doorgaat", aldus Ron van Oijen, voorzitter van het AG.

Donderdag besloten belangenverenigingen vanwege de coronacrisis al tot een centrale salarisverlaging. De clubs in de Eerste Divisie laten weten dat een fors loonoffer echter amper haalbaar is, omdat het gemiddelde bruto maandsalaris 2.750 euro bedraagt.

