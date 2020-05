Luka Jovic heeft zich met een blessure bij zijn club Real Madrid gemeld. De veelbesproken Servische aanvaller heeft tijdens een thuistraining een gebroken voet opgelopen.

Jovic kampt met een breukje in het hielbeen van zijn rechtervoet, meldt Real vrijdag in een verklaring. Hij staat vermoedelijk weken aan de kant en mist de mogelijke herstart van de Spaanse competitie.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Jovic negatief in het nieuws komt. In maart hield hij zich niet aan de quarantaineregels van de Servische overheid, al zei hij zelf dat hij niet bewust de fout in was gegaan.

Bovendien vielen de prestaties van Jovic in het shirt van Real Madrid dit seizoen flink tegen. De aanvaller maakte vorig seizoen furore bij Eintracht Frankfurt en werd voor zo'n 60 miljoen aangetrokken, maar komt in Spanje amper in actie en scoorde pas twee keer.

De Spaanse clubs hebben toestemming om onder strikte voorwaarden weer te trainen in Spanje. De spelers van Real Madrid komen maandag voor het eerst bij elkaar. Het is de bedoeling dat La Liga volgende maand wordt hervat.

48 Video Spaanse voetbalclubs hervatten training onder strenge voorwaarden

