De KNVB vindt niet dat het besluitvormingsproces rondom het beëindigen van de Eredivisie onduidelijk is geweest. Advocaat Harro Knijff, die de voetbalbond vrijdag vertegenwoordigde tijdens het kort geding in Utrecht, heeft geen begrip voor de kritiek van SC Cambuur en De Graafschap op de veelbesproken stemming in aanloop naar het besluit om geen promotie/degradatie toe te passen.

De KNVB moest een manier vinden om het seizoen te beëindigen en vroeg alle 34 clubs in het betaald voetbal eind april om vóór of tegen promotie/degradatie te stemmen. 16 clubs waren voor, negen stemden tegen en negen clubs bleven neutraal. Toch koos de KNVB er zoals bekend voor om géén promovendi en degradanten aan te wijzen.

Dat leidde logischerwijs tot woede bij Cambuur en De Graafschap, die als nummer één en twee op koers lagen om rechtstreeks naar de Eredivisie te promoveren. Die clubs snappen niet waarom de KNVB een besluit neemt dat door een minderheid wordt gesteund, maar volgens advocaat Knijff hebben ze geen recht van spreken.

"Het proces was voor alle clubs vanaf het begin glashelder. Er is duidelijk gecommuniceerd dat de KNVB alleen meningen wilde peilen. Daar kan dus ook geen misverstand over bestaan", zei Knijff na afloop van de zitting in Utrecht, waar veelvuldig over de bekritiseerde procedure werd gesproken.

Opvallend was dat óók de rechter kritische vragen stelde over de manier waarop de KNVB de peiling naar de clubs heeft gecommuniceerd. De rechter stelde dat de spelregels van de stemming van tevoren niet erg duidelijk waren voor de clubs en leek daarmee in ieder geval enig begrip te tonen voor Cambuur en De Graafschap.

Harro Knijff (vooraan) tijdens het kort geding in een vrijwel lege rechtszaal. (Foto: Pro Shots)

'Kritische vragen waren juist prettig'

Knijff maakt zich niet druk om de houding van de rechter wat betreft de stemprocedure. "Ik vond die kritische vragen eigenlijk wel prettig, want daardoor kon ik uitgebreid mijn kant van het verhaal vertellen", zei de advocaat, die tijdens de zitting meermaals benadrukte dat clubs precies wisten waar ze aan toe waren.

"Er is nooit gezegd dat de meeste stemmen zouden gelden. Het ging bovendien om een peiling en de meerderheid bleek niet groot genoeg om het besluit te beïnvloeden. In de pers las ik veel dat het bestuur betaald voetbal verantwoordelijkheid moet nemen. Dat is gebeurd. Over de bevoegdheid van het bestuur betaald voetbal zou geen twijfel moeten bestaan."

Advocaat Dolf Segaar, die De Graafschap en Cambuur vertegenwoordigde in Utrecht, bepleitte tijdens de rechtszaak juist dat de procedure van de KNVB niet transparant was en dat de voetbalbond "onnavolgbare en onbegrijpelijke" conclusies heeft getrokken in het besluitvormingsproces.

Knijff zei daarop dat de KNVB geen enkele beslissing had kunnen nemen waarbij alle clubs tevreden zouden zijn. "Dat ik hier in deze zaal zou zitten als advocaat van de KNVB, was een zekerheidje. Alleen nog niet wie ik aan de andere zijde zou ontmoeten. Het hadden ook ADO Den Haag en RKC Waalwijk kunnen zijn."

Over een week wordt bekend of de rechter de lijn van de KNVB volgt of dat hij het besluit van de voetbalbond nietig verklaart. De rechter hoopt op donderdag 14 mei uitspraak te doen.