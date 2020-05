Fans en een vakjury hebben het shirt dat Willem II tussen 1958 en 1967 droeg als mooiste Eredivisie-tricot ooit gekozen. Het shirt kreeg nipt de voorkeur boven iconische shirts van Feyenoord en Ajax.

De Eredivisie CV begon drie weken geleden een online verkiezing, waarbij supporters konden kiezen uit 1.754 shirts die sinds 1956 zijn gedragen door alle clubs die in de hoogste Nederlandse competitie uitkwamen.

Een jury, bestaande uit Jan Joost van Gangelen (FOX Sports), Frank Evenblij (Bureau Sport), Arno Kantelberg (Esquire), Sjoerd Mossou (AD) en Victoria Koblenko (actrice/presentatrice en vrouw van oud-voetballer Evgeniy Levchenko), boog zich vervolgens over alle clubwinnaars en de top twintig overall.

"Eigenlijk niet te doen. Soms was het echt appels en peren vergelijken. We hebben onze emoties vakkundig uitgeschakeld. Victoria had wat dat betreft een belangrijke rol in de jury: zij keek vanaf het eerste moment puur naar het ontwerp, zonder allerlei oudemannenromantiek", aldus juryvoorzitter Moussou.

"Gelukkig waren er een aantal subcategorieën, met winnaars per decennium én een mooiste uitshirt. Uiteindelijk kregen al onze topfavorieten een mooie, verdiende plek."

(Foto: Eredivisie CV)

'Esthetiek gaf de doorslag'

Bij de keuze voor het Willem II-shirt, dat meerdere seizoenen gedragen is door de club uit Tilburg, gaf esthetiek volgens de jury de doorslag. "Herinneringen horen óók bij een shirt, maar herinneringen zijn ook heel persoonlijk", luidt het juryoordeel.

Het thuisshirt dat Feyenoord in het seizoen 1983/1984 droeg, met Gouden Gids als hoofdsponsor, eindigde op de tweede plek. Het thuisshirt van Ajax uit de periode 1969-1973 completeert de top drie.

Verder mag PSV zich de club met het mooiste uitshirt ooit noemen (seizoen 2009/2010) en behoren MVV, Heracles Almelo, De Graafschap, NAC Breda, FC Groningen, sc Heerenveen en Feyenoord tot de winnaars per decennium.

(Foto: Eredivisie CV)