SC Cambuur en De Graafschap hebben een goed gevoel overgehouden aan het kort geding van vrijdag tegen de KNVB. De twee clubs uit de Keuken Kampioen Divisie hebben er vertrouwen in dat de voorzieningenrechter in Utrecht ze binnenkort in het gelijk stelt en ze alsnog naar de Eredivisie mogen.

"Het is mooi dat de rechter alle ruimte bood om onze standpunten te kunnen verdedigen. We hebben hier een goed gevoel bij", zei algemeen directeur Ard de Graaf van Cambuur bij de rechtbank, waar hij en andere hoofdpersonen vlak na afloop van het kort geding werden opgewacht door een leger journalisten.

Cambuur en De Graafschap, die in Utrecht werden vertegenwoordigd door advocaat Dolf Segaar, vechten het besluit van de KNVB aan om het betaald voetbal zonder promotie/degradatie te beëindigen. De clubs stevenden als nummer één en twee van de Keuken Kampioen Divisie af op rechtstreekse promotie en voelen zich gedupeerd.

In de drie uur durende zitting kreeg advocaat Segaar alle ruimte om de argumenten van De Graafschap en Cambuur op tafel te leggen en te onderbouwen. Hoewel onafhankelijke juristen de KNVB meer kans geven op succes, is het vertrouwen er bij de clubs niet minder op geworden.

"Zowel gevoelsmatig als juridisch is ons onrecht aangedaan, dus dan moet je hier staan", vindt De Graaf. "We hebben ons goed voorbereid en konden onze standpunten tijdens de zaak goed verdedigen. Het is aan de rechter, maar we vertrouwen erop dat hij een besluit neemt dat in ons voordeel zal uitpakken."

Advocaat Dolf Segaar in de rechtbank, met achter hem directeuren Ard de Graaf (Cambuur) en Hans Martijn Ostendorp (De Graafschap). (Foto: Pro Shots)

'Blij dat er zo snel mogelijk een uitspraak komt'

Het meest besproken onderwerp tijdens de zitting was misschien wel de beruchte peiling van de KNVB, dat alle clubs in het betaald voetbal vroeg om vóór of tegen promotie/degradatie te stemmen. 16 van de 34 clubs kozen voor dat eerste, negen voor dat laatste en negen teams waren neutraal. Toch besloot de KNVB om geen promovendi en degradanten aan te wijzen.

Advocaat Harro Knijff van de voetbalbond benadrukte tijdens het kort geding dat de KNVB nooit heeft gezegd dat "de meeste stemmen zouden gelden" en dat alle clubs dat van tevoren ook wisten. Toch stelde de rechter tijdens de zitting kritische vragen aan Knijff over het proces rondom die stemming.

"De rechter prikte tijdens de rechtszaak goed in op die stemming", merkte ook algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap. "Ik had ook niet het idee dat de advocaat van de KNVB een helder antwoord op zijn vragen had. Wat dat voor gevolgen heeft, weet ik niet. Maar wij snappen al langer niet waarom er negen neutrale stemmen bij de tegenstemmers zijn opgeteld."

De rechter gaf aan het einde van de zitting aan dat hij verwacht in de loop van volgende week uitspraak te kunnen doen, met donderdag 14 mei als streefdatum. Dat is eerder dan de vooraf ingeschatte twee weken.

"Daar zijn we wel blij mee", aldus Ostendorp. "Mijn gevoel zegt dat we er alles aan hebben gedaan wat in onze mogelijkheden ligt en dat we voldoende argumenten hebben gedeeld die hout snijden. Het is nu aan de rechter."