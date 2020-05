VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wil dat de profclubs en KNVB snel met plan komen om op een zo goed mogelijke manier de coronacrisis door te komen. Volgens de politicus wordt er nu maar wat aangemodderd en kijken clubs alleen naar eigen belangen.

"Als KNVB en clubs vooral bezig zijn met gevechten over volgend seizoen, dan miskennen ze de problemen waar ze voor staan", schrijft Dijkhoff vrijdag in een betoog op zijn Facebook-pagina.

Dijkhoff zegt blij te zijn dat er donderdag een akkoord werd bereikt over een collectieve salarisverlaging voor spelers, maar dat is volgens hem lang niet genoeg.

"Helaas is dat het enige. Verder heb ik nog geen plan gezien. Wel zien we elke week weer gesteggel over de korte termijn. Onenigheid over besluiten, bestuurlijke soaps, nabeschouwingen van bestuurlijke soaps en over en weer verwijten tussen clubs dat de ander niet solidair is."

'Geliefd voetbal, kijk even om je heen'

KNVB-directeur Eric Gudde vroeg de overheid eind vorige maand mee te zoeken naar oplossingen voor de financiële problemen in het Nederlandse voetbal als gevolg van het coronavirus. Hij vreest een verlies van zo'n 400 miljoen euro.

Dijkhoff, die als fractievoorzitter geen deel uitmaakt van het kabinet, vindt dat de clubs en de bond eerst eensgezind te werk moeten gaan om in aanmerking te komen voor financiële steun van de overheid.

"Geliefd voetbal, kijk even om je heen", schrijft Dijkhoff, die seizoenskaarthouder is van PSV. "Je bent niet de enige met problemen. Het is heel druk aan het politieke loket. Als je alleen maar aangeeft dat je 400 miljoen schade leidt zonder een fatsoenlijk plan neer te leggen, dan sta je achteraan in de rij."

'Ga pijnlijke keuzes niet uit de weg'

Dijkhoff adviseert de clubs en de KNVB daarom om "terug te gaan naar de tekentafel" en "een coalitie te smeden".

"Lees niet steeds je eigen belangenlijstje voor. Probeer een plan te maken waar het voetbal in z'n geheel beter van wordt. Kijk daarna of dat plan jouw club specifiek onevenredig pijn doet en probeer dat leed vervolgens te verzachten."

"Ga ook pijnlijke keuzes niet uit de weg. Er zijn sowieso geen oplossingen zonder pijn. Aanmodderen levert nog meer ellende op."