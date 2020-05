De rechter doet waarschijnlijk op 14 mei uitspraak in de zaak die SC Cambuur en De Graafschap hebben aangespannen tegen de KNVB. Het kort geding diende vrijdag in de rechtbank in Utrecht.

Cambuur en De Graafschap zijn het niet eens met het besluit van de KNVB om het seizoen zonder promotie/degradatie te beëindigen. De clubs stevenden respectievelijk als nummer één en twee van de Keuken Kampioen Divisie namelijk af op rechtstreekse promotie.

Vanwege de haast die voor alle partijen geboden is, deed de rechter de toezegging komende donderdag een uitspraak te willen doen. Hij maakte daarbij wel het voorbehoud dat die datum van 14 mei wellicht nog te vroeg is.

Namens de twee clubs bepleitte advocaat Dolf Segaar dat de KNVB promotie/degradatie had moeten toepassen. "Op basis van het reglement betaald voetbal wordt door de KNVB de ranglijst vastgesteld. Vervolgens zegt de KNVB: 'We moeten van de UEFA de Europese tickets aanwijzen op basis van de ranglijst.' Maar als het gaat om promotie/degradatie, telt die ranglijst ineens niet", aldus Segaar.

De aankomst van de directies van Cambuur en De Graafschap bij de rechtbank. (Foto: Pro Shots)

Advocaat KNVB: 'UEFA heeft niets over regeling te zeggen'

Harro Knijff, advocaat van de KNVB, wees erop dat het amateurvoetbal al in maart werd gestaakt zonder promotie/degradatie toe te passen. "De toewijzing van Europese tickets op basis van sportieve gronden is alleen gedaan omdat de UEFA hierom vroeg", aldus Knijff. "De UEFA heeft niets over de promotie- en degradatieregeling te zeggen."

Advocaat Edmon Oude Elferink stelde namens Cambuur en De Graafschap dat er sprake is van het uitsluiten van concurrentie en ernstige mededingingsbeperking. "Het was niet nodig om Cambuur en De Graafschap toegang tot de Eredivisie te ontzeggen. Het zou mogelijk alleen uitdagingen wat betreft de wedstrijdkalender toevoegen."

De KNVB liet de clubs stemmen over promotie/degradatie, waarbij zestien vóór stemden, negen tegen en negen zich onthielden van stemming. "Dat is geen significante meerderheid voor het toepassen van promotie", aldus Knijff. "Daarnaast was de stemming niet bindend, deze had alleen een raadgevend karakter."

In lijn met de coronamaatregelen werden maar beperkt mensen toegelaten tot de rechtbank. (Foto: Pro Shots)

Eredivisie met twintig clubs lijkt onwaarschijnlijk

Cambuur en De Graafschap hopen dat de rechter het besluit van de KNVB ongedaan maakt en bepaalt dat de voetbalbond een andere manier moet vinden om het seizoen te beëindigen.

In dat geval behoort een Eredivisie met twintig clubs (met Cambuur, De Graafschap, ADO Den Haag én RKC Waalwijk) ook weer tot de mogelijkheden. Naar verluidt is er voldoende steun voor die variant, maar de KNVB is er geen voorstander van.

Advocaat Knijff noemde een competitie met twintig clubs "nagenoeg onmogelijk". "Een competitie met achttien clubs is komend seizoen al erg krap, bovendien zal het seizoen door de coronacrisis later dan gepland beginnen."

Mocht de rechter in het kort geding de kant van de KNVB kiezen, dan hopen Cambuur en de Graafschap het besluit van de voetbalbond via een algemene ledenvergadering ongedaan te maken. Die staat op dit moment nog gepland op 18 juni.

