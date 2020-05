Olympique Lyon heeft besloten om twee rechtszaken aan te spannen tegen competitieorganisator LFP. De Franse club voelt zich benadeeld door de manier waarop het seizoen in de Ligue 1 tot een einde is gebracht.

De Franse competitie werd eind april net als de Eredivisie definitief gestaakt vanwege de coronacrisis. De LFP besloot de Europese tickets te verdelen op basis van de huidige ranglijst en daardoor grijpt nummer zeven Olympique Lyon overal naast.

De club van Memphis Depay, die slechts één punt minder had dan OGC Nice en Stade de Reims, zag ook de finale van de Coupe de la Ligue voor onbepaalde tijd uitgesteld worden. Bij een zege op Paris Saint-Germain in de eindstrijd was Lyon zeker geweest van een Europees ticket.

"We hebben er lang over nagedacht, maar hebben besloten om twee zaken aan te spannen", zei voorzitter Jean-Michel Aulas donderdagavond bij L'Equipe du Soir. "Een zaak om ervoor te zorgen dat de competitie hervat wordt en een zaak omdat we het niet eens zijn met de manier waarop de competitie tot een einde is gebracht."

'Het is nog niet te laat'

Eerder op donderdag uitte Aulas al zijn onvrede over dat de Franse competitie überhaupt is gestaakt. "In bijna tien Europese landen hebben ze de training weer hervat. Wij hadden het seizoen ook af kunnen maken. We zitten op het verkeerde pad, maar het is nog niet te laat."

De Ligue 1 is na de Eredivisie de tweede Europese competitie die niet wordt afgemaakt, terwijl de kans groot is dat ook de Belgische Jupiler Pro League tot een voortijdig einde wordt gebracht. In Duitsland daarentegen besloten ze donderdag juist om de Bundesliga per 16 mei te hervatten.

"Zolang er leven is, is er hoop", benadrukte Aulas. "Sommige mensen wilden de Ligue 1 stopzetten omdat alle andere competities ook niet hervat zouden worden. Wat dat betreft is het besluit in Duitsland een belangrijke stap voor ons."

