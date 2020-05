Lars Veldwijk kan vrijdag niet debuteren voor Jeonbuk Hyundai in de bijzondere wedstrijd tegen Suwon Samsung door een knieblessure. De seizoensouverture in de Zuid-Koreaanse K-League wordt wereldwijd gratis uitgezonden op YouTube en Twitter.

"Vier maanden keihard getraind en nog nooit zo fit geweest en dan drie dagen voor de competitie je hele knie vol met vocht. Helaas kan ik morgen niet debuteren", schrijft Veldwijk donderdag op Instagram met bijgevoegd een foto van zijn dikke knie.

"Er is een mri-scan gemaakt en we gaan er alles aan doen om zo snel mogelijk weer op het veld te staan en een operatie te voorkomen. Opgeven is geen optie, ben de laatste maanden fysiek en mentaal enorm getest en ook deze keer zal ik er alleen maar sterker uitkomen."

De Zuid-Koreaanse voetbalbond ziet met het gratis uitzenden van de confrontatie tussen Jeonbuk Hyundai en Suwon Samsung de kans om de eigen competitie enorm te promoten omdat er verder in de rest van de wereld vrijwel geen voetbal is door de coronacrisis.

K-League zou eind februari beginnen

De K-League zou eigenlijk eind februari beginnen, maar de start werd steeds uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. Inmiddels is de situatie redelijk onder controle, al had het Aziatische land sowieso minder last van het virus dan landen als Nederland.

In totaal overleden 'slechts' 255 Koreanen aan de gevolgen van COVID-19, maar er zijn nog wel maatregelen van kracht. Voorlopig mogen er bij duels in de K-League bijvoorbeeld geen toeschouwers aanwezig zijn. Alle spelers zijn vorige week getest op corona en alle uitslagen waren negatief.

Veldwijk kwam in januari over van Sparta Rotterdam. De 28-jarige spits, die sinds kort international is van Zuid-Afrika, beleeft bij Jeonbuk Hyundai zijn vierde buitenlandse avontuur, nadat hij eerder actief was geweest bij Nottingham Forrest, KV Kortrijk en Aalesunds FK.

