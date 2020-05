Getafe-voorzitter Ángel Torres heeft donderdag een mooi gebaar richting de eigen supporters gemaakt. Vanwege de coronacrisis verlengt én betaalt de Spanjaard komend seizoen de seizoenkaarten.

"De 13.500 seizoenkaarthouders krijgen hun abonnement voor volgend seizoen gratis voor de duels in La Liga. We gaan ze niks in rekening brengen, ze hoeven helemaal niets te betalen. Dat doe ik wel uit eigen zak", zegt Torres tegen Radio Marca.

De fans van Getafe kunnen dit seizoen geen wedstrijd van hun favoriete team meer bezoeken, omdat de jaargang waar mogelijk wordt afgemaakt zonder publiek. Waarschijnlijk zullen ook volgend seizoen veel wedstrijden zonder publiek worden gespeeld.

La Liga mikt op een herstart ergens in juni. Competitiebaas Javier Tebas gaf een maand geleden te kennen dat de waarschijnlijkste data 28 mei, 6 juni en 28 juni zijn. Door de eerstgenoemde datum kan dus inmiddels een streep worden gehaald.

Clubs uit La Liga mogen weer trainen

Alle clubs kregen eerder deze week van het Spaanse ministerie van Volksgezondheid toestemming om weer te gaan trainen. De spelers moeten eerst worden getest op het coronavirus alvorens ze weer welkom zijn op het trainingsveld. Het is de bedoeling dat er in eerste instantie individueel wordt getraind.

Getafe reageerde vorige maand nog verbolgen op een scenario van de Spaanse voetbalbond RFEF om de Europese tickets te verdelen onder de clubs die op dit moment de bovenste plekken op de ranglijst bezetten. Getafe zou in dat geval net de Champions League mislopen.

"De RFEF heeft iets verzonnen waar niemand om heeft gevraagd. Ik hoop dat La Liga ertegenin gaat. We zijn een bescheiden club, maar niemand gaat mij de les lezen over het Spaanse voetbal. Ik ben verontwaardigd. Dat mogen jullie best weten", vertelde Torres toen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.