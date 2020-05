SC Cambuur kijkt vol spanning uit naar de rechtszaak die de club samen met De Graafschap heeft aangespannen tegen de KNVB om alsnog promotie naar de Eredivisie af te dwingen. De Leeuwarders hebben goede hoop op een positieve uitkomst.

"Het zijn hectische dagen geweest. We zijn in een soort van rollercoaster terechtgekomen die zijn weerga niet kent. De focus ligt nu volledig op het kort geding. Dat is het belangrijkste voor Cambuur. Het is voor ons de wedstrijd van het jaar", zegt algemeen directeur Ard de Graaf donderdag tegen Cambuur TV.

De KNVB besloot onlangs geen degradatie en promotie toe te passen, nadat het kabinet betaald voetbal tot september had verboden en het seizoen daardoor niet kon worden afgemaakt. Cambuur en De Graafschap leken af te stevenen op promotie naar de Eredivisie, maar grijpen daar dus voorlopig naast.

"We hebben argumenten dat het niet volgens de reglementen is gegaan. Dat zal onze jurist morgen gaan uitleggen aan de rechter. Wij kunnen niets anders doen dan dit. Het voelt zo onrechtvaardig. Dan moet je knokken voor je club om te krijgen waar je wel recht op hebt", aldus De Graaf.

'De steun is hartverwarmend'

Cambuur hield vorig weekend een doneeractie, waarbij fans met hun auto het stadion konden binnenrijden om een sticker met #CambuurKomtEraan op hun wagen te laten plakken en geld te geven. Er werd maar liefst 45.000 euro opgehaald en met dat bedrag wordt de juridische procedure bekostigd.

"De steun is hartverwarmend. Als je ziet wat voor berichten je krijgt, zelfs van mensen uit de Randstad. Een supporter van Sparta Rotterdam had Cambuur-manchetknopen gemaakt en opgestuurd. Dan merk je dat veel mensen in het land met ons meeleven", vertelt De Graaf.

"Ook veel prominenten hebben de moeite genomen om hun telefoon te pakken en mij of Henk (de Jong, red.) of Foeke (Komans, red.) te contacten. Dat is bijzonder. Die hebben ook gekeken naar onze sportprestatie en vinden eveneens dat het niet klopt wat er is besloten. Iedereen die voetbal snapt, heeft dezelfde reactie."

Cambuur en De Graafschap verschijnen vrijdag om 10.00 uur voor de rechter in Utrecht. Die doet waarschijnlijk binnen twee weken uitspraak. De Graafschap en Cambuur zouden bij een negatieve uitkomst een algemene ledenvergadering kunnen aanvragen bij de KNVB. Daarvoor zijn vier clubs nodig.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.