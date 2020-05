Telstar-trainer Andries Jonker begrijpt niets van de centrale regeling voor de inlevering van salaris waarover werkgeversorganisatie FBO, spelersvakbonden VVCS en ProProf en de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) het donderdag eens werden.

"Kijk: ik heb voor clubs gewerkt waar spelers miljoenen verdienen. Die kunnen het dragen. Maar ik vind niet dat je de onderkant van het betaald voetbal, waar 90 procent minder verdient dan de gemiddelde Tweede Divisie-voetballer, nog om salarisverlaging moet bedelen. Dat kan toch niet waar zijn?", zegt Jonker tegen De Telegraaf.

De regeling is een van de noodmaatregelen naar aanleiding van de coronacrisis. Met de afspraken - die ook worden gesteund door de Eredivisie CV, de Coöperatie Eerste Divisie en de KNVB - zullen clubs in het betaald voetbal naar schatting zeker 35 miljoen euro besparen.

"Ik vind dat er ergens een grens moet worden getrokken bij een bepaald inkomen. Het is onvoorstelbaar dat spelers die met pijn en moeite 25.000 euro per jaar verdienen om een loonoffer worden gevraagd. Ik ben blij dat wij in de categorie aanbevelingen vallen, de collectieve afspraken gelden niet voor Telstar", aldus Jonker.

'Ik heb andere branches dit niet zien doen'

Veel clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie komen wellicht in de financiële problemen doordat dit seizoen niet kan worden afgemaakt - het kabinet verbood betaald voetbal tot 1 september - en er waarschijnlijk ook in een groot deel van volgend seizoen zonder publiek moet worden gespeeld.

"Is er één bedrijfstak die dit wel collectief doet? De branches van slagers, vakkenvullers en taxichauffeurs heb ik dit niet zien doen. Volgens mij zijn wij de enigen die collectief salaris inleveren. En waarom? Omdat we er nu achter komen dat het niet goed gaat als je de competitie vroegtijdig beëindigt", vertelt Jonker.

"Ik zat net even snel met een potloodje uit te rekenen wat de maximale bijdrage van de gehele spelersgroep van Telstar zal zijn. Wat denk je? Ergens tussen de 1.000 en 1.500 euro. Je lacht erom, maar je hebt nog gelijk ook. Ik vind dat we een enorme rekening moeten betalen voor onze verdeeldheid."

